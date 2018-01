Mafia | pm Di Matteo | ci hanno definiti eversivi e nessuno ci ha difesi

Mafia : dedicata al piccolo Di Matteo Sala multimediale Centro cavallo Sanfratellano (2) : (AdnKronos) - "Ventidue anni fa - aggiunge - vili e vigliacchi assassini si accanivano contro un bambino, Giuseppe Di Matteo. Un bambino che amava la vita, andare a cavallo, piccolo, gentile, dolce e sensibile. Una morte atroce, sciolto nell'acido. Questa terra ha dovuto sopportare anche questo: ecc

Mafia : dedicata al piccolo Di Matteo Sala multimediale Centro cavallo Sanfratellano : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - Sarà dedicata al piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla Mafia 22 anni fa per punire il padre collaboratore di giustizia, la Sala multimediale del Centro escursionistico del cavallo Sanfratellano, nel cuore del Parco dei Nebrodi. Ad annunciarlo è il presidente del Par

Mafia : pm Di Matteo - pressing continuo di Mancino sul Quirinale : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - L'ex Presidente del Senato Nicola Mancino esercitava un "pressing continuo nei confronti della Presidenza della Repubblica" un "pressing costante che cresceva esponenzialmente nel momento in cui si ventilava la possibilità che si concretizzasse un confronto con Claudio

Mafia : pm Di Matteo - Quirinale assecondò tentativo Mancino di condizionare giudici : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "C'è il tentativo del privato cittadino Nicola Mancino di influire e condizionare l'attività giudiziaria degli uffici del pm e addirittura le scelte di un collegio di giudici, ebbene quel tentativo invece di essere doverosamente stoppato in partenza, venne assecondato

Mafia : pm Di Matteo - da Mancino omertà istituzionale : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "L’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino ha detto il falso. Ha scelto la menzogna, l'omertà istituzionale". E' l'accusa del pm Nino Di Matteo nella requisitoria del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. L'ex Presidente del Senato è imputato con l'accusa di fal

Mafia : pm Di Matteo - da Mancino dichiarazioni oscillanti e contraddittorie su Borsellino (2) : (AdnKronos) - “Fino al 2010 Mancino non aveva nessun ricordo sull’incontro con il giudice Borsellino”, ha aggiunto il pm Di Matteo. "Poi cambia versione anche su altri fronti dichiarando di essere stato 'costantemente aggiornato' su tutte le vicende che, in modo mendaceo, 'in precedenza aveva detto

Trattativa Stato-Mafia - il pm Di Matteo accusa Mancino : "Ha scelto l'omertà istituzionale" : Contro l'ex ministro dell'Interno le parole dell'allora Guardasigilli Claudio Martelli. "Gli avevo detto che il Ros incontrava Ciancimino". Mancino nega

Mafia : Cicchitto - da pm Di Matteo troppa fiducia in parole Riina : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Secondo il procuratore Di Matteo quello che Riina disse in carcere va preso per oro colato. A parte il fatto che Riina, che era un criminale, ma non un cretino, visto l’ambiente in cui parlava poteva mettere benissimo nel conto di essere intercettato, in ogni caso era

Mafia : pm Di Matteo - Borsellino disse alla moglie che ci fu trattativa Stato-boss : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Nel giugno del 1992" a un mese dalla strage di Via D'Amelio "Paolo Borsellino riferì alla moglie Agnese che c'era in corso una trattativa tra pezzi infedeli dello Stato e la Mafia. A riferirlo è stata la stessa vedova del giudice Borsellino, Agnese Piraino Leto". Lo h

Trattativa Stato-Mafia/ Pm Di Matteo : ecco quando Totò Riina in carcere parlava di Berlusconi e Dell'Utri : Trattativa Stato-Mafia: la deposizione del pm Nino Di Matteo, le intercettazioni lette in aula di Totò Riina e i legami presunti con Berlusconi.

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino colpevole di calunnia non merita attenuanti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Massimo Ciancimino ha confessato di essere l’autore della calunnia (su Gianni De Gennaro ndr) ma non ne indica il mandante. Non è plausibile che in quel momento Ciancimino non abbia avuto consapevolezza della precisa identità di chi gli ha fornito quel documento manom

Mafia - il pentito Santito Di Matteo fa causa allo Stato per essere stato escluso dal programma di protezione : “Lo stato non mi protegge più”. Il pentito Santino Di Matteo fa causa allo stato presentando un ricorso al Tar contro l’esclusione dal programma di protezione. Santino è il padre di Giuseppe che aveva 13 anni quando fu rapito, il 23 novembre 1993. I boss provarono così a far ritrattare il padre. Dopo 779 di prigionia, l’11 gennaio di 21 anni fa, il ragazzino fu strangolato e sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca. Per ...

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino ha acceso luce su pagina importante : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Massimo Ciancimino ha acceso la luce su una pagina importante che, fino ad allora, nessuno aveva voluto o potuto leggere". Lo ha detto il pm Nino Di Matteo proseguendo la requisitoria al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia al bunker di Palermo. Ciancimino, fig