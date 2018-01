Madia | In arrivo più di 125 euro a militari | 132 a polizia

: Nuovo contratto per fize armate e dipendenti sicurezza in arrivo - Roma - Arriva il rinnovo contrattuale per i dipe… - il24ore : Nuovo contratto per fize armate e dipendenti sicurezza in arrivo - Roma - Arriva il rinnovo contrattuale per i dipe… -

Leggi la notizia su economia.ilmessaggero

(Di venerdì 26 gennaio 2018) (Teleborsa) - "Erano 9 anni che non si faceva un contratto, credo sia un risultato molto importante. Si tratta di aumenti a regime, non una tantum: si va da 125circa al mese per le forze armate ...