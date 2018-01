Ma il trasporto su ferro resta fra i più sicuri

Nuove risorse dalla Regione Friuli Venezia Giulia per incentivare trasporto merci su ferrovia : (Teleborsa) - La Regione ha stanziato 400mila euro per incentivare il ricorso alla ferrovia per il trasporto di bramme, ovvero semilavorati d'acciaio a sezione rettangolare, tra il Porto di Monfalcone ...