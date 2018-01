Lucarelli ci diffama | Bongiorno e Hunziker querelano

Ha diffamato Barbara D'Urso - il Tribunale condanna Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli è stata riconosciuta 'colpevole del reato di diffamazione aggravata ai danni di Barbara D'Urso, per un post pubblicato nel 2014 su alcuni social network (Twitter e Instagram), in ...

Selvaggia Lucarelli ha diffamato Barbara D’Urso sui social - la condanna del tribunale di Milano : Selvaggia Lucarelli è «colpevole del reato di diffamazione aggravata» ai danni di Barbara D’Urso, per un post pubblicato nel 2014 su alcuni social network (Twitter e Instagram nello specifico). Lo ha stabilito il 28 novembre il tribunale di Milano, sezione X penale, in composizione monocratica. Lo fa sapere il legale della conduttrice, Salvatore Pino. Nel post, commentando un’intervista di D’Urso a Daria Bignardi, la blogger ...

