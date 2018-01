: Luca Avallone a teatro con “Una storia assurda” - Aldiladelcinema : Luca Avallone a teatro con “Una storia assurda” - LiciaGargiulo : Luca Avallone a teatro con “Una storia assurda” - VoceSpettacolo : Al Teatro -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Dal 2 al 4 febbraio presso l’Ar.Madi Roma si terrà lo spettacoloscritto da Alessandro Martorelli e con la regia di. Nel cast oltree Martorelli anche Simone Ruggiero. Settanta minuti di pura adrenalina che vede due uomini, in fila davanti agli sportelli di una posta. Completamente diversi tra di loro, parlano del più e del meno. Chiacchiere banali, pacifiche, a tratti un po’ sopra le righe. Tutto sembra svolgersi come in un tranquillo giorno feriale, quando all’improvviso i due uomini scattano in piedi, armi in pugno e danno inizio a quello che sembra essere un vero e proprio incubo. I due protagonisti sono ben decisi a prendere il loro bottino e fuggire via velocemente. Ma le loro idee su come portare a termine quella rapina, sono totalmente opposte. Ben presto la situazione precipita e comincia a sfuggirgli di mano, innescando così ...