LIVE Sci alpino | Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA | Bassino frena la rimonta di

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : continua la rimonta di Bucik - l’Italia si affida a Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : inizia lo slalom! Vonn per la vittoria - l’Italia ci prova con Brignone e Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Lindsey Vonn davanti a tutte! Federica Brignone è seconda - Marta Bassino quarta - Wendy Holdener è vicina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Federica Brignone e Wendy Holdener le favorite per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

Combinata Lenzerheide/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci - oggi) : diretta Combinata Lenzerheide Streaming video e tv: orario, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci, primo appuntamento in campo femminile nella specialità (26 gennaio)(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : Myhrer in testa quando mancano i migliori sei! Dopo la prima manche Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : Schwarz primo nella seconda manche! Dopo la prima Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due '... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Hirscher in testa : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Federica Brignone eccellente terza! Vittoria di Rebensburg - quarta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Rebensburg al comando davanti a Brignone e Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : spettacolo in notturna sulla Planai! Hirscher vs Kristoffersen - scontro fra Titani! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Meillard in testa - Bassino e Brignone a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Baud Mugnier in testa - Bassino e Brignone a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...