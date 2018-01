: RT @Cascavel47: Liste Pd, ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano https://t.co… - antopirodda : RT @Cascavel47: Liste Pd, ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano https://t.co… - silviabest77 : Liste Pd, ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano - Cascavel47 : Liste Pd, ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteoe ladel partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alleè caos dentro il Partito democratico. Tanto che ladella candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il problema è innanzitutto la spartizione deia seconda dei collegi e delle appartenenze. Intanto fonti del partito hanno confermato che correrà con i dem anche il condirettore di Repubblica Tommaso Cerno. In particolare loè con i leader della. Le riunioni sono iniziate dopo l’una di questa notte e fino alle quattro del mattino, a quanto si apprende, è andato avanti il lavoro al Nazareno. Ma la trattativa è tuttora in corso, ...