L' Isola dei famosi | Malgioglio e Del Santo affossano Francesca Cipriani

Isola dei FAMOSI 2018 / Paola di Benedetto pronta allo scontro con Alessia Mancini? : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppiano le risse in Honduras a soli quattro giorni dall'inizio del reality: le scintille ci sono tra le donne, in primis tra Alessia e Cecilia, Nadia e Rosa.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Isola dei famosi - Nino Formicola ai naufraghi : 'Facciamo il gioco dei mimi o qua si muore' : Il pericolo maggiore per i naufraghi all'Isola dei famosi non è tanto soffrire la fame o i morsi continui degli insetti, ma la noia. Soprattutto per un iperattivo come il mitico comico Nino Formicola, ...

Isola dei "Pejor" - meteo avverso : la produzione in sostegno dei naufraghi : Scende la pioggia, tanta pioggia, all' "Isola dei Famosi", e scendono lacrime sul volto di

Isola dei famosi 2018 : Eva contro Cecilia - l'attrice risponde con una battuta a doppio senso : Il confronto tra la Henger e la Capriotti si chiude con un malizioso riferimento dell'attrice, al passato da pornostar di Eva.

FRANCESCO MONTE/ Futuro con Paola Di Benedetto? Prima prova fisica per lui (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE piange all'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia Rodriguez, si sta consolando con Paola Di Benedetto? La prova del bacio non c'è ma tutto fa pensare che...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti a Eva Henger : "Tranquilla - hai preso più piselli te che io" : Continuano i litigi sull' Isola dei Famosi , dopo la furibonda lite tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta , anche Eva Henger e Cecilia Capriotti sono ai ferri corti. E tutto accade sempre per colpa di un ...

Isola dei Famosi - dopo il malore la Cipriani torna dai compagni : Ieri pomeriggio, Francesca Cipriani ha fatto preoccupare i naufraghi dell'Isola dei Famosi con un brutto malore . La showgirl, infatti, dopo l'attacco di panico di lunedì scorso , ieri pomeriggio ha ...

Isola dei Famosi : lite tra Eva Henger e Cecilia Capriotti - interviene Amaurys Perez : Perché Eva Henger e Cecilia Capriotti hanno litigato all’Isola dei Famosi? Ennesimo litigio all’Isola dei Famosi. A scontrarsi ancora una volta è stata Cecilia Capriotti, che qualche giorno fa ha avuto una lite con Alessia Mancini. Questa volta la showgirl è stata bacchettata da Eva Henger, che ha accusato la compagna di mangiare più cocco […] L'articolo Isola dei Famosi: lite tra Eva Henger e Cecilia Capriotti, interviene ...

Svolta dance nel nuovo singolo di Bianca Atzei - naufraga per L’Isola dei Famosi : audio e testo di Fire on Ice : Il nuovo singolo di Bianca Atzei è Fire On Ice. Il brano è in rotazione radiofonica mentre l'artista sta combattendo per la sopravvivenza in quel di Cayo Cochinos, come partecipante alla nuova edizione di L'Isola dei Famosi. Con Fire on Ice, si torna alla lingua inglese e alle atmosfere dance con le quali - presumibilmente - anticiperà l'uscita di un nuovo progetto discografico che sarà il seguito del suo disco d'esordio rilasciato per ...