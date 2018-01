L' Isola dei Famosi 2018 | l' ex tronista piange per Cecilia Rodriguez

Francesca Cipriani sviene all'Isola dei Famosi/ Malore in spiaggia : "Non sono tranquilla" : Francesca Cipriani, sviene all'Isola dei Famosi: Malore in spiaggia, arrivano i medici. Lascia il reality? Le ultme notizie sulle condizioni di salute della naufraga(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:59:00 GMT)

Isola dei Famosi 13 : 2 naufraghi trascorrono la notte insieme - svelati i nomi Video : La tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi [Video] è iniziata da un paio di giorni ma gia' in Honduras sta accadendo di tutto. Due naufraghi in particolare hanno attirato l'attenzione dei telespettatori: #Francesco Monte e #Paola di Benedetto. Quest'ultima dopo la brutta avventura nell'aeroporto di Citta' del Messico dove aveva smarrito il suo Passaporto, si è subito consolata tra le braccia dell'ex tronista di Uomini e Donne. Cos'è successo ...

Isola dei famosi - Francesca Cipriani sviene dopo la crisi di panico : Sull' Isola dei famosi ci sono diverse attrici, una non molto brava è Francesca Cipriani . In tre giorni ha già avuto due crisi. La prima in diretta televisiva quando non voleva buttarsi dall'...

Francesco Monte/ Bacio con Paola Di Benedetto? La Henger pronta alla resa dei conti (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti sospetti. Il primo Bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:32:00 GMT)

Isola dei Famosi - Monte criticato? Video : L'Isola Dei Famosi 2018 [Video]è iniziato da due giorni e sta gia' facendo parlare molte riviste che trattano il gossip. La prima puntata del reality show di Alessia Marcuzzi è andata in onda esattamente il 22 gennaio 2018 alle ore 21.15. Moltissimi sono stati i telespettatori che sono rimasti incollati davanti al teleschermo per re tutti gli atteggiamenti dei nuovi naufraghi che stanno popolando in questo momento l'Isola dell'Honduras. Gli ...

Isola dei Famosi : volano insulti tra 2 partecipanti : ecco chi e per quale motivo Video : La tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi [Video] è iniziata da pochissimi giorni ma gia' in Honduras sono accadute diverse cose. L'ex tronista Francesco Monte sembrerebbe molto interessato a Paola Di Benedetto e addirittura i due avrebbero trascorso la notte insieme. Inoltre, due naufraghe hanno avuto una forte discussione e sono volate delle parole pesanti. Di chi si tratta e per quale motivo? Nel paragrafi successivi scoprirete la loro ...

Isola dei famosi - la verità sull'attacco di panico della Cipriani : Malgioglio la sputtana : Sull'Isola dei famosi piomba un sospetto che rischia di compromettere anche la permanenza di Francesca Cipriani all'interno del reality di Canale 5. A lanciare la bomba è Cristiano Malgioglio che, ...

Uomini e Donne gossip : Emanuele Mauti contro le donne dell’Isola dei Famosi : Emanuele Mauti di Uomini e donne lancia una frecciatina alle concorrenti dell’Isola dei Famosi Dopo il primo scatto senza veli, torniamo a parlare di Emanuele Mauti, ex corteggiatore e scelta di Sonia Lorenzini. Il motivo è alquanto semplice. Lunedì è iniziata l’Isola dei Famosi e già ci sono stati i primi gossip. Pare che stia […] L'articolo Uomini e donne gossip: Emanuele Mauti contro le donne dell’Isola dei ...

Isola dei famosi - Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta litigano per una noce di cocco : Al ritorno dell'ex tronista napoletana scoppia la lite con Nadia mentre Filippo Nardi si defila zitto, zitto. "Però tutte le volte è una polemica con te Rosa ", "Con me? Ma che dici, stavate mangiando ...

L'Isola dei Famosi 2018 : l'ex tronista piange per Cecilia Rodriguez : Eccoci con un consueto appuntamento dedicato a Francesco Monte, cioè ad un naufrago della tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018”, condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset da meno di una settimana. Come tutti sapete l’ex tronista ha scelto di partecipare a questo programma televisivo per lasciarsi alle spalle il passato, cioè per dimenticare la sorella della famosa showgirl Belen ...

Isola dei famosi - Francesco Monte piange per Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto lo consola : Isola dei famosi e ricordi. E' quanto successo a Francesco Monte . Il leader della settimana ha avuto un momento di sconforto ricordando la storia con Cecilia Rodriguez : "Volente o nolente l'Isola me ...