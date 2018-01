L' Inter pensa a un giocatore della Juve? I nerazzurri cambierebbero così

Inter - le parole di Spalletti fanno pensare solo una cosa Video : Domenica 21 gennaio alle ore 20,45 a San Siro è andato in scena il big match tra Inter e Roma, valido per la 21a giornata di Serie A. Le due squadre [Video] non sono andate oltre l'1-1, dando quindi il via libera alla Lazio di Simone Inzaghi, che sorpassa proprio i nerazzurri, piazzandosi al terzo posto in netta posizione di Champions League. I giallorossi sono andati in vantaggio nel primo tempo con El Shaarawy, bravo a sfruttare un rilancio ...

Parlamentarie - Di Battista (M5S) : “Caos esclusi? Regole Interne. Pensate al Pd che candida Casini a Bologna” : “Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità. Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti”. Alessandro Di Battista ha commentato così le polemiche scoppiate sulle votazioni per ...

Berlusconi pensa a Salvini come ministro dell'Interno - Martina : c'è da aver paura : 'Salvini al ministero dell'Interno? Avrei paura a pensare che la sicurezza dell'Italia venga data in mano a chi fa solo della pericolosa propaganda. In quel ruolo in particolare serve gente seria e ...

Inter - offerti 35 milioni per Rafinha. Il Barcellona ci pensa : Inter, offerti 35 milioni per Rafinha. Il Barcellona ci pensa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO – Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è rientrato in serata a Milano dopo il viaggio a Barcellona per trattare con il club blaugrana il trasferimento di Rafinha in nerazzurro. ACCORDO PER RAFINHA Ci sarebbe l’accordo per ...

L’Inter pensa ad un clamoroso scambio per arrivare al giocatore Video : Ufficializzato il primo acquisto l’Inter ora deve completare la rosa di Spalletti con qualche nuovo innesto. Lisandro Lopez è un giocatore nerazzurro [Video]: con il suo arrivo si è risolto il problema principale della rosa, ovvero la carenza di difensori centrali. L’argentino è andato a rinforzare il reparto difensivo a disposizione del tecnico toscano e, anche se non è un giocatore che sposta gli equilibri, può essere un’ottima risorsa per il ...

C'è Lisandro - ma l'Inter pensa agli esuberi : Riparte il campionato, con qualche figurina in più e molte in meno. La sessione di mercato invernale finora è stata avara di colpi di scena ma perlomeno ha permesso ai club di iniziare a smaltire giocatori in eccesso e pensare a qualche strategia in ottica estiva.A guardare i nomi sui contratti già depositati in Lega Calcio non c'è molto da stare allegri: latitanza da parte dei grandi club, con le sole Napoli e Lazio capaci di ingaggiare ...

L'Inter pensa ad una cessione clamorosa che sorprende i tifosi Video : Una delle squadre più attive [Video] in questa sessione di calciomercato è l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, soprattutto dopo i risultati negativi ottenuti nell'ultimo mese. I nerazzurri, infatti, non trovano la vittoria dal 2 dicembre 5-0 al Chievo Verona e da allora hanno conto tre pareggi contro Juventus, Lazio e Fiorentina e due sconfitte contro Udinese e Sassuolo in campionato, una ...

Inter - il Guangzhou pensa a Kondogbia : Ora è in prestito dall'Inter al Valencia, ma Geoffrey Kondogbia è finito nel mirino del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro che, come riporta La Gazzetta dello Sport , sta preparando un'offerta per il centrocampist francese.

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per Spalletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha in uscita : Sabatini ci pensa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Rafinha potrebbe lasciare Barcellona, visto il poco spazio trovato, Sabatini ci starebbe pensando(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:12:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler Interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)