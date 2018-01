Linea iPhone 9 | cosa c’è in ballo quest’anno? Le prime previsioni

Il nuovo iPhone X e quella fastidiosa Linea verde sullo schermo : Atteso come tutti i suoi predecessori, il nuovo iPhone X, ultimo gioiello in fatto di telefonia in casa Apple, sta già facendo parlare di sé e non solo per le lunghe code di attesa davanti ai negozi il giorno del suo lancio ufficiale, bensì per un problema che al momento attuale sarebbe irrisolvibile. Primo ad aver rotto la barriera dei 1000 euro necessari per il suo acquisto, iPhone X è sul mercato da una sola settimana e già si è scatenato un ...