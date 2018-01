Lega di A divisa | riunioni separate tra i due fronti dei club

Lega A divisa : riunioni separate fra club : A due ore dalla convocazione non è ancora iniziata la prima Assemblea della Lega di Serie A della giornata, quella convocata alle 11 per il rinnovo della governance, dopo nove mesi di commissariamento ...

Lega di A divisa - ora si fa avanti Lotito : Altro che rinnovamento. Ma quale rivoluzione. Ancora una volta il calcio italiano si conferma statico, incartato su se stesso tra divisioni, litigi e individualismi. Lontanissimo da accordi e volontà comuni, alla faccia delle promesse e degli slogan dopo il dramma sportivo dell'addio ai Mondiali di Russia. Se l'Italia guarderà la prossima kermesse iridata dalla televisione non è soltanto un fatto sportivo ma anche politico-gestionale. ...

Nella Lega scintille Salvini-Maroni. Vaccini e Fornero : coalizione divisa : 'Con me si è comportato da stalinisti' l'accusa del Governatore uscente della Lombardia al leader del Carroccio nel giorno in cui il centrodestra presente ufficialmente Fontana come nuovo candidato al ...