Lecce | si sente male mentre mangia il puré | 18enne muore soffocata

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Tragedia ieri a Surbo, in provincia di. Una ragazza di 18 anni è mortadaldi patateera in casa con il fratello più piccolo di tre anni.Ilaria Vitelli, una ragazza di 18 anni è mortadal cibo che stava vomitando subito dopo pranzo. La giovane era nella sua casa di Giorgilorio, frazione di Surbo, in provincia di, e aveva appenato ildi patate insieme al fratello. Quasi subito si è sentitae ha iniziato a rimettere il cibo. In quel momento è avvenuta la tragedia. Nell'arco di pochi minuti Ilaria è mortadal cibo.Il fratello, di appena 15 anni, era in casa con lei e, nonostante abbia fatto di tutto per aiutarla, per Ilaria non c'è stato niente da fare. Anche i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 sono stati inutili. Oggi si sono svolti i funerali della