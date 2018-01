Le intese per il governo non saranno quelle elettorali

L’ira di Di Maio contro Grillo : “Le intese unica via per governare” : Beppe Grillo il disfattore piomba sulla scena politica dopo una lunga vacanza e manda all’aria la delicata tela che nell’ombra Luigi Di Maio faticosamente sta tessendo. Ma quanto c’è di calcolato nelle parole del comico? Il primo a chiederselo è proprio il giovane capo politico, mentre inerme osserva il papà nobile calamitare su di sé l’obiettivo d...

La Germania anticipa l'Italia? Larghe intese dopo il 4 marzo Il piano di Pd e Fi per il governissimo : La Germania chiama e l'Italia risponde? L'accordo tra Angela Merkel e Martin Schulz che quasi certamente darà vita all'ennesima grande coalizione tedesca scongiurando il ritorno alle urne è un chiaro segnale anche per il dopo 4 marzo. La Cdu-Csu e la Spd... Segui su affaritaliani.it

SILVIO BERLUSCONI A PORTA A PORTA/ Elezioni politiche 2018 - apertura a larghe intese? La smentita : SILVIO BERLUSCONI a PORTA a PORTA, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:37:00 GMT)

Cicchitto : “Grandi intese dopo il voto ancora di salvezza per il Paese. Intesa Bersani-M5s? Mi vengono i brividi” : “La rinuncia di Maroni? Berlusconi ha questa capacità di avere amici anche in liste non amiche ma concorrenti”. Lo ha detto Fabrizio Cicchitto a margine della presentazione della lista Civica popolare promossa da Beatrice Lorenzin.”Maroni è un battitore libero rispetto alla logica stringente della Lega, non più Lega Nord. È un altro soggetto che entra in campo rispetto a Salvini. È la faccia più presentabile per noi, come ...

Cicchitto : “Grandi intese dopo il voto? Sarebbero un’ancora di salvezza per il Paese” : “La rinuncia di Maroni? Berlusconi ha questa capacità di avere amici anche in liste non amiche ma concorrenti”. Lo ha detto Fabrizio Cicchitto a margine della presentazione della lista Civica popolare promossa da Beatrice Lorenzin.”Maroni è un battitore libero rispetto alla logica stringente della Lega, non più Lega Nord. È un altro soggetto che entra in campo rispetto a Salvini. È la faccia più presentabile per noi, come ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - elettori ’optano’ per le Larghe intese spaventati dall’instabilità : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: ultime notizie, gli elettori scelgono le Larghe Intese perche spaventati dall'instabilità politica(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 01:48:00 GMT)

Sanità - ok Stato-Regioni a intese per Campania e Piemonte : Roma, 21 dic. (askanews) La Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa su accordi di programma per la realizzazione di importanti strutture ospedaliere universitarie Piemontesi e campane. 'E' un ...

'Rischio Austria anche da noi - pronti a intese per il Governo' : Liberi e Uguali cercherà convergenze per il prossimo Governo. In un'intervista alla Stampa , Massimo D'Alema apre al sostegno politico come "forza riformista che a determinate condizioni è pronta a ...

"Rischio Austria anche da noi - pronti a intese per il Governo" : Liberi e Uguali cercherà convergenze per il prossimo Governo. In un'intervista alla Stampa, Massimo D'Alema apre al sostegno politico come "forza riformista che a determinate condizioni è pronta a prendersi le sue responsabilità" per evitare che l'Italia prenda la strada Austriaca."Ciò che sta accadendo in una parte d'Europa è preoccupante e l'Italia non è estranea a questi rischi".D'Alema ribadisce la ...

Larghe intese tra Pd e Forza Italia in Europa per riprendersi l'Agenzia del farmaco : Riconsiderare l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) , alla luce dei ritardi di Amsterdam. È quanto chiedono congiuntamente in un'interrogazione alla Commissione europea e al Consiglio, ...

Larghe intese tra Pd e Forza Italia in Europa per riprendersi l'Agenzia del farmaco : Riconsiderare l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), alla luce dei ritardi di Amsterdam. È quanto chiedono congiuntamente in un'interrogazione alla Commissione europea e al Consiglio, Patrizia Toia, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo e Elisabetta Gardini, capo delegazione di Forza Italia. Nel testo depositato dalle due eurodeputate si legge tra l'altro che "articoli di stampa evidenziano la mancata ...

Serbia : Vucic a Mosca per intese energia : (ANSAmed) - BELGRADO, 9 DIC - Il presidente serbo Aleksandar Vucic firmerà importanti accordi con la Russia, in particolare in campo energetico, nel corso di un visita a Mosca in programma dal 18 al ...

Berlusconi e la carta Calenda : "Premier per le larghe intese" : Per parte di madre, la regista Cristina Comenicini, il ministro Carlo Calenda ha ereditato l'inclinazione a tenere uniti gli opposti. Il nonno lombardo, protestante valdese. La nonna napoletana, ...

Pericolo stallo nelle urne : difficili anche le larghe intese : larghe intese impossibili, sinistra in difficoltà e centrodestra in vantaggio, anche se non abbastanza da ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento. L'Italia fotografata dalle simulazioni post voto del professor Paolo Natale, pubblicate dalla fondazione David Hume (www.fondazionehume.it) è un paese spaccato in tre. Tre come i principali contendenti che si sfideranno alle prossime elezioni politiche: il Pd allargato a civici e ...