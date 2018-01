Le abitudini dei giovani pugliesi nell' inchiesta di FareAmbiente

Black Friday già in crisi? Come cambiano le abitudini dei consumatori : Photo by Rob Stothard/Getty Images Prima venne il Black Friday poi, nell’era di internet, il Cyber Monday, giorni sacri per il consumatore medio americano – e in anni recenti anche europeo – dedicati alla spesa dei risparmi extra in oggetti scontatissimi più o meno utili. La sua storia risale agli inizi del 1800 da quando, secondo tradizione, il giorno del Ringraziamento statunitense segnava l’inizio della stagione delle ...