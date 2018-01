Lazio | stallo nel Centrodestra

Un milanese a Roma. La candidatura di Parisi nel Lazio rivela lo stallo del centrodestra : La sensazione è che la coalizione di centrodestra, frettolosamente data per vincente, sia in una situazione di stallo, perché non è più (da tempo) una coalizione politica, ma un accrocco per prendere ...

È ancora stallo sul candidato per il Lazio Parisi resta in pole - l'incognita Pirozzi : Roma - Non arriva, l'atteso annuncio sul candidato-governatore del Lazio per il centrodestra. La situazione è bloccata: Stefano Parisi rimarrebbe in pole position, con l'assenso dei tre leader, ma i rischi legati al «disturbatore» Sergio Pirozzi, deciso a non fare un passo indietro, impedirebbero per ora l'investitura. Una possibile spaccatura nell'elettorato, si sa, avvantaggerebbe gli avversari, in testa ...

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...