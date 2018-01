Lavorare durante le festività infrasettimanali? No grazie

Leggi la notizia su leggioggi

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Per la Corte di Cassazione l’azienda non può obbligare aleil dipendente che, se si rifiuta, non può quindi essere sanzionato. Un’azienda multa una dipendente addetta alle vendite che non si è presentata a lavoro il 6 gennaio nonostante fosse stata avvertita che il negozio sarebbe rimasto aperto al pubblico. La donna si rivolge al Tribunale di Vercelli per far annullare la sanzione poiché, secondo una legge del 1949 riguardante le ricorrenze festive, religiose o civili che cadonola settimana il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di presentarsi nel giorno di festa, a meno che non ci sia un accordo con il lavoratore stesso. Il Tribunale dà ragione alla lavoratrice, e così pure la Corte d’Appello di Torino, interpellata dall’azienda, che sperava di capovolgere la precedente decisione utilizzando in modo estensivo una legge ...