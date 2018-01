Laura Freddi | prime passeggiate da mamma | eccola con la figlia Ginevra e il compagno

Domenica Live - Laura Freddi mostra per la prima volta in tv la figlia Ginevra : In collegamento con Barbara d'Urso nella diretta di "Domenica Live", Laura Freddi, da poco mamma della piccola Ginevra, mostra per la prima volta in tv la sua primogenita, nata il 3 gennaio con qualche giorno di...

