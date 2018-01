L’arte della tavola tra passato e futuro in mostra a Milano

L’arte della fuga : come scappare dal proprio noiosissimo lavoro : di Michele Razzetti Ritmi massacranti, uffici troppo distanti da casa, stipendi e mansioni non all’altezza delle proprie aspettative. Tutti prima o dopo ci siamo lamentati per uno di questi aspetti del nostro lavoro. C’è chi abbassa la testa e con determinazione tira avanti, altri preferiscono il cambiamento o, in alcuni casi, la fuga. In un Paese dove il posto fisso rappresenta una delle mete più desiderabili, non pochi storcono il naso di ...