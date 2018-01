La terza gara degli inediti di #Amici17 su iTunes

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : ancora podio per Michela Moioli! terza nella gara vinta da Eva Samkova : C’è ancora la bandiera tricolore sul podio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross: a far gioire i tifosi azzurri è sempre la stessa protagonista, Michela Moioli. A poco meno di un mese dalla gara olimpica di PyeongChang, infatti, la lombarda timbra l’ennesimo podio stagionale, chiudendo al terzo posto la gara turca di Erzurum vinta dalla ceca Eva Samkova. Al rientro alle gare (era stata assente nell’inizio di ...

Garanzia Fill - arriva la terza coppa. Stavolta è quella di combinata : E Tre. Peter Fill, l'azzurro che non ama le luci della ribalta, compie un'altra magia vincendo la coppa di combinata a Wengen, una discesa più una manche di slalom, velocità e adrenalina sommate a ...

VIDEO Sci alpino - Sofia Goggia non si ferma! terza nel SuperG della Val d’Isere - la gara dell’azzurra : Sofia Goggia è definitivamente tornata! L’azzurra ci ha preso gusto e, dopo il secondo posto di ieri, oggi conquista il gradino più basso del podio nel SuperG della Val d’Isere. La bergamasca è stata praticamente perfetta, si è dovuta inchinare soltanto al cospetto di Anna Veith e Tina Weirather. Gustiamoci il VIDEO della sua gara. (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten il Giappone vince la gara a squadre davanti a Russia e Francia. Nona l’Italia : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile sbarca a Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa e apre il proprio weekend di gare con la prova a squadre, la prima della storia al femminile. La gara si è disputata sul trampolino Adlerschanze HS108 e ha visto prevalere il Giappone, forte di una squadra composta da Sara Takanashi, Yuka Seto, Kaori Iwabuchi e Yuki Ito e capace di condurre le operazioni fin dal primo Salto. ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten la prima gara a squadre della storia : Nel fine settimana, la Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile riprenderà da Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa. Le gare di disputeranno sul trampolino Adlerschanze HS 108, che ospiterà una prova storica: la prima competizione a squadre di Coppa del Mondo in campo femminile. In particolare, la gara si svolgerà nella giornata di sabato, a dividere la qualificazione e la gara individuale, che si svolgeranno ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2017-2018 : podio per Michela Moioli a Val Thorens! terza nella gara vinta da Jacobellis : Riparte la stagione di Coppa del Mondo di Snowboardcross, dopo il primo antipasto di settembre in Argentina, e arriva subito un podio per l’Italia. Sulle nevi di Val Thorens, in Francia, Michela Moioli riesce a disputare delle prove davvero eccellenti raggiungendo la Terza piazza nella Big Final dominata dalla statunitense Lindsey Jacobellis. Davvero a proprio agio la veterana statunitense, quattro volte campionessa del Mondo, che agguanta ...

terza GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord : “dialogo sulle garanzie di sicurezza con gli Usa” : TERZA GUERRA MONDIALE: la Corea del Nord spinge ad un dialogo diretto con gli Usa sulle garanzie di sicurezza. L'ombra del conflitto anche sui Giochi Olimpici.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 08:24:00 GMT)

Zecchino d'Oro 2017/ terza puntata : i 12 brani in gara e Lodovica Comello sul palco (oggi - 2 dicembre) : La Terza puntata del 60esimo Zecchino d'Oro 2017 entra nel vivo della gara: in onda su Rai1 in diretta dall'Antoniano di Bologna alle 16.40 di sabato 2 dicembre 2017.(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 13:45:00 GMT)

ZECCHINO D'ORO 2017/ terza puntata : i 12 brani in gara. In testa 'Una parola magica' (oggi - 2 dicembre) : La Terza puntata del 60esimo ZECCHINO D'ORO 2017 entra nel vivo della gara: in onda su Rai1 in diretta dall'Antoniano di Bologna alle 16.40 di sabato 2 dicembre 2017.(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 11:23:00 GMT)