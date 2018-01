La sinistra popolare dopo la svolta della Lega

: RT @OttobreInfo: Rifondazione Comunista, il Partito comunista italiano e la Sinistra anticapitalista hanno fatto questo importante passo ve… - Falcerossa : RT @OttobreInfo: Rifondazione Comunista, il Partito comunista italiano e la Sinistra anticapitalista hanno fatto questo importante passo ve… - anubidal : E peraltro tra tante passioni geopolitiche e shakespeariane nessuno (a sinistra s'intende) ha ricevuto l'ispirazion… - MennaFini : RT @L_Cesa: La sinistra si avvia alla consueta baruffa interna pre-elettorale, mentre il #centrodestra unito conferma di essere la maggiore… - OttobreInfo : Rifondazione Comunista, il Partito comunista italiano e la Sinistra anticapitalista hanno fatto questo importante p… - sofluffysojeno : "Il filo rosso del destino è una leggenda popolare di origine cinese diffusa in Giappone. Secondo la tradizione ogn… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Circa trent'anni fa debuttava alle elezioni europee un movimento composto denominatoLombarda- Alleanza per il Nord che riportò un risultato modesto: l'1,8%. Ma non era altro che la punta di un iceberg, mai troppo preso sul serio, verso il quale stava andando il Titanicpolitica "romanocentrica".Quel movimento appena pochi mesidiventava un partito. A dicembre dello stesso anno infatti nasceva laNord con la fusione dilombarda, Liga Veneta, Piemont Autonomista, Union Ligure,Emiliano Romagnola, Alleanza Toscana.Per la prima volta nella storia repubblicana un movimento che spingeva l'autonomismo fino alle sogliesecessione non aveva una radice storico-linguistica o dovuta a specifiche condizioni geografiche di confine. No, la sua radice era l'economia, l'impresa, il mondo del lavoro contadino e operaio in rapporto a una politica sempre ...