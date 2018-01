: RT @IzzoEdo: - IzzoEdo : RT @IzzoEdo: - IzzoEdo : RT @IzzoEdo: - DavideRonni : RT @51fini: La Russa assolto dall'accusa di diffamazione a Tulliani - francogarna : La Russa assolto dall'accusa di diffamazione a Tulliani - 51fini : La Russa assolto dall'accusa di diffamazione a Tulliani -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Arriva dal tribunale monocratico di Roma la decisione di assolvere Ignazio La, che doveva rispondere dell'dinei confronti di Gianfranco, che in televisione aveva definito come "non proprio uno stinco di stanco", in riferimento alla questione dell'appartamento di Montecarlo.Il giudice ha accolto la richiesta del pm sulla questione, che risaliva al 2010, quando Laera stato invitato a parlare durante una trasmissione sul secondo canale della televisione pubblica, per la vicenda dell'appartamento che fu ceduto ad Ana contessa Colleoni.Al processo La Russi si è dichiarato "stupito della necessità di comparire come imputato" e ha poi detto che nelle sue parole versoè stato "anche morigerato". "Ero a conoscenza dei suoi atteggiamenti presuntuosi che facevano ...