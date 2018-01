La Juve punta allo scudetto | Buffon a prolungare di un anno

Calciomercato Juventus - Asamoah non rinnova : spuntano Inter e Roma : TORINO - A meno di ripensamenti improvvisi, Kwadwo Asamoah sembra orientato a non rinnovare il contratto con la Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Il laterale ghanese, già lo scorso agosto a un ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l'Inter punta Pastore - proposto alla Juventus Fernandes del PSV - Dzeko si avvicina al Chelsea : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri.

Adidas punta sul vintage : ecco le maglie retrò di Juve - Real - Man United e Bayern Monaco : maglia retrò Juventus Real Madris Manchester United Bayern Monaco. La passione per le maglie delle squadre più importanti spesso va al di là dei colori del tifo ed è condivisa da milioni di persone. Tanti sviluppano un legame quasi affettivo con le loro divise, che assumono valore con il passare del tempo. Proprio questo ha […] L'articolo Adidas punta sul vintage: ecco le maglie retrò di Juve, Real, Man United e Bayern Monaco è stato ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS/ News - occhi puntati su Pellegrini : pronto un triennale? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando di strappare il giovane Lorenzo Pellegrini alla Roma.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:36:00 GMT)

Juventus-Genoa - quando si gioca? Appuntamento a lunedì 22. Programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso le applicazioni per smartphone, pc e tablet SkyGo e Premium Play . Di seguito, le probabili formazioni del match tra Juventus e Genoa: ...

Juventus-Genoa - quando si gioca? Appuntamento a lunedì 22. Programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Dulcis in fundo, i campioni d’Italia in carica. La Juventus sarà impegnata nel posticipo di domani, lunedì 22 gennaio, all’Allianz Stadium contro il Genoa per dare linfa all’inseguimento al primo posto, coronando un cammino che ormai da due mesi vede i bianconeri proiettati nuovamente verso una cavalcata ai vertici in coppia con il Napoli. Allegri è consapevole delle insidie che nasconde un avversario che all’andata ha ...

Juventus - spunta il nome di Cavani - : Protagonista in Francia con la maglia del PSG, Cavani, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe tornare in Italia. L'ex di Napoli e Palermo potrebbe diventare un obiettivo di mercato, per la prossima estate, della Juventus. Ultimamente ai ferri corti con Neymar, l'attaccante del ...

Beppe Marotta (Juventus) ospite della puntata speciale di CalcioMercato su Sky Sport : Pensiero, tempo e parola. Sono questi i tre elementi fondamentali che da sempre animano CalcioMercato – L’Originale, il programma di Sky Sport che, tra acquisti e cessioni, informa e diverte il popolo del pallone con ritmo, autorevolezza e ironia. Dal 3 al 31 gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 HD, le trattative del mercato invernale passano in diretta dallo studio di A...

Juventus-Tottenham - ottavi Champions League 2018 : quando si giocano? Programma - orari e tv di andata e ritorno. Appuntamento a febbrario : Buffon e compagni sono attesi da una sfida complicata ma comunque alla portata, uno scontro in cui si può primeggiare e proseguire la propria avventura nel torneo più prestigioso e ricco del mondo. ...

Juventus-Tottenham - ottavi Champions League 2018 : quando si giocano? Programma - orari e tv di andata e ritorno. Appuntamento a febbrario : Manca un mese al ritorno della Champions League 2018 di calcio. La massima competizione continentale si è presa un periodo di pausa durante il lungo inverno ma è già incominciato il conto alla rovescia: cresce l’attesa per gli ottavi di finale, primo turno della fase a eliminazione diretta che condurrà le squadre verso la Finale di Kiev. Tra le 16 formazioni rimaste in corsa per il trono d’Europa c’è anche la Juventus che ha ...

Juventus - occhi puntati su Christian Eriksen del Tottenham : Juventus, occhi puntati su Christian Eriksen del Tottenham Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ERIKSEN – Come recita il portale esperto in vicende bianconere, TuttoJuve, “non solo Ozil. La Juventus avrebbe messo gli occhi su un altro talento di Premier, prossimo avversario in Champions League”. occhi SU ERIKSEN Secondo il Mirror, Agnelli ...

Mercato Juve gennaio 2018 - spunta Ozil : Ma nel frattempo, Madama starebbe valutando un altro affare gratis, sempre dall'Inghilterra e sempre per un calciatore della Germania campione del Mondo in carica.

Juventus alla tedesca - spunta un altro campione del mondo - : Il poker potrebbe essere servito con il più forte di tutti, il terzo campione del mondo del quartetto: Mesut Ozil. Il centrocampista offensivo è in scadenza di contratto con l'Arsenal e deciso a ...