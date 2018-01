: RT @HuffPostItalia: "La curcuma rafforza la memoria e migliora l'umore". 5 benefici della spezia miracolosa - StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: "La curcuma rafforza la memoria e migliora l'umore". 5 benefici della spezia miracolosa - Luka__76 : RT @HuffPostItalia: "La curcuma rafforza la memoria e migliora l'umore". 5 benefici della spezia miracolosa - HuffPostItalia : "La curcuma rafforza la memoria e migliora l'umore". 5 benefici della spezia miracolosa - infoitsalute : Curcuma: fa bene all'umore e rafforza la memoria ( -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) È considerata una delle spezie più miracolose. La, originaria dell'Asia meridionale, nota per il suo colore brillante, non ha soltanto le conclamate proprietà antinfiammatorie e antiossidanti: secondo una ricerca, pubblicata sull'American Journal of Geriatric Psychiatry, è un vero toccasana per la. L'uso quotidiano in cucina, infatti, sarebbe in grado dire ladi adulti di età compresa tra i 50 e i 90 anni, che spesso accusano piccole difficoltà a ricordare. Ma non solo: lasarebbe anche in grado dire l'.Lo studio, condotto da un team di ricercatori dell'universitàCalifornia a Los Angeles, ha coinvolto un piccolo campione di persone: 40 volontari che hanno assunto un integratore (90 milligrammi di curcumina) per 18 mesi. Alla fine del periodo d'osservazione, i risultati nei test ...