La Cina vieta il rap | perché? La clip di Repubblica spiega la situazione video

(Di venerdì 26 gennaio 2018) 'A volte andare avanti è andare indietro / Come dai Romani al Medioevo', cantava Marracash qualche anno fa nel brano 'Sushi & Cocaina'. Dopo le recenti notizie giunte dall'estremo oriente sembra proprio che la profezia dell' artista milanese stia sempre più prendendo corpo, dato che il divieto recentemente messo in atto dal governo cinese – seppur attuato in un paese che di certo non si distingueva già da prima a livello di libertà di espressione – nei confronti di ogni forma di produzione artistica legata all'immaginario hip hop, non può sicuramente essere considerato come sintomatico di alcun genere di progresso, sia dal punto di vista sociale, che culturale e tantomeno democratico. In che senso laha bandito l'hip hop ? Stando a quanto riportato dai media di tutto il mondo, le autorità cinesi hannoto qualsiasi genere di apparizione televisiva di rapper, produttori e ...