: RT @marx_xxi: #Berlino ha guadagnato più d'altri da #eurocrisi e "bazooka" di #Draghi | - akipopilo : RT @marx_xxi: #Berlino ha guadagnato più d'altri da #eurocrisi e "bazooka" di #Draghi | - fabioflos : RT @Lantidiplomatic: Studio economico lo dimostra: E' la Germania che ha guadagnato di più con il "bazooka" di #Draghi @Comunardo https://… - saraosalvatore : RT @Lantidiplomatic: Studio economico lo dimostra: E' la Germania che ha guadagnato di più con il "bazooka" di #Draghi @Comunardo https://… - HuffPostItalia : l bazooka di Draghi è un narcotico costoso - ladydd69 : RT @Comunardo: Al @CEReconomia abbiamo fatto due conti e abbiamo scoperto che il paese che ha beneficiato di più di crisi e bazooka di Drag… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Quando la cancelliera Merkel invoca il "multilateralismo", invita il presidente Trump a ricordare le lezioni della storia e il tardivo intervento degli Usa nella Prima guerra mondiale, dovrebbe ricordare un altro precedente storico, il trattato di pace di Versailles del 1919. L'allora presidente francese Clemenceau impose alla Germania come paese sconfitto condizioni sui debiti di guerra vessatorie e impossibili da rispettare: esse causarono il revanscismo tedesco e l'avvento del nazismo. Lo intuì già nel 1919 John Maynard Keynes nel suo scritto "Le conseguenze economiche della pace": qui Keynes dimostrò l'impossibilità per la Germania di pagare i debiti di guerra.Usiamo la figura retorica dell'analogia: l'austerità oggi è ostetrica di nuovi fascismi come lo fu il Trattato di Versailles del 1919. Questo è il titolo del prologo del mio ...