Juve | Buffon | ' Ritiro? A giugno parlo con Agnelli Resto solo se sono un punto fermo'

Juve - Buffon : "Andrò avanti solo se ritenuto un punto fermo" : Ha appena detto di voler continuare a giocare a calcio e Allegri gli ha consigliato (in maniera molto educata) di pensare a un futuro lontano dal campo. E Gigi Buffon, a Sky, chiarisce la sua ...

Buffon : 'Continuerò a giocare finché sarò un punto fermo della Juventus' : 'Arrivando ad una certa età uno che fa fatica ad autovalutarsi - ha spiegato Buffon a Sky Sport 24 -. C'è anche una sorta di paura nell'offendersi, cosa che io non ho perché mi sono circondato di ...

Chievo-Juventus - Allegri : “Buffon convocato ma non giocherà. Cuadrado? Forse si opera” : Chievo-Juventus, Allegri: “Buffon convocato ma non giocherà. Cuadrado? Forse si opera” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus, Allegri – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani sfiderà nell’anticipo della 23a giornata il Chievo. La partita si disputerà allo stadio “Bentegodi” di Verona: calcio ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus - Allegri : adesso pensi a giocare : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:01:00 GMT)

La Juve punta allo scudetto - Buffon a prolungare di un anno : La Juventus ha grandi traguardi da tagliare. E’ in corsa su tutti i fronti e punta a vincere in Italia e soprattutto in Europa. Il primo obiettivo imminente per il club bianconero è superare la capolista Napoli e possibilmente distanziare…Continua a leggere →

Juventus - Buffon marcia indietro sul ritiro : “Ne parleremo con la società - però…” : Juventus, Buffon marcia indietro sul ritiro: “Ne parleremo con la società, però…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Buffon marcia indietro- Gigi Buffon apre ad un altro anno in bianconero. Intervistato dai colleghi di “Repubblica“, il portiere bianconero ha sottolineato la possibilità di un altro anno in maglia ...

Juventus - Allegri : Cuadrado rischia l'operazione. Buffon titolare da martedì : ROMA - ' Buffon gioca martedì a Bergamo, domani sarà in gruppo ma è appena rientrato, troppo presto per giocare. Ora deve pensare a rientrare al meglio e fare una grande stagione, da martedì riprende ...

Totti allo scoperto - clamorosa rivelazione sul portiere della Juventus Buffon! : Interessante intervista a Francesco Totti, l’ex capitano della Roma svela un retroscena sul portiere della Juventus Buffon a ‘La Stampa’: “la prima cosa che pensi è che siamo invecchiati ed è un vero peccato. In fondo quando rivedi la carriera dei tuoi amici è un po’ come riattraversare la tua vita. La sua carriera è stata fantastica e ora gli auguro di godersi i suoi 40 anni. Certo se volesse ancora giocare ...

Juve - Allegri : "Troppe chiacchiere. Buffon? La vita va avanti..." : "Buffon vuole continuare? Intanto tornerà titolare a Bergamo contro l'Atalanta, in Coppa Italia. Le riflessioni che sta facendo sono normali, sta rientrando ma in questo momento la priorità sua è ...

Buffon - 40 anni da campione. Carriera stellare tra Juve e Nazionale : Domenica Gianluigi Buffon compie 40 anni. Quattro decenni di un campione la cui Carriera ha scritto la storia del calcio italiano. 40 anni di parate, vittorie, di gioie, dolori e lacrime, come quelle ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus - Totti : gli regalo la macchina del tempo : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Juventus - Buffon : 'Vorrei giocare un'altra stagione' : ROMA - 'In questo momento sono una persona felice'. Domenica Gianluigi Buffon compirà 40 anni e, nonostante un periodo non certo indimenticabile della sua carriera, il capitano della Juventus vive ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus : vorrei giocare ancora : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Gigi Buffon : 'Il ritiro? Se la Juventus vuole gioco un altro anno' : A due giorni dal suo 40esimo compleanno, Gigi Buffon sgancia la bomba in un intervista a Repubblica . Ritiro a fine stagione? Forse no. Le indiscrezioni sulla sua voglia di continuare a giocare, e ...