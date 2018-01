Jihad in Lombardia : mandato d'arresto per padre e figlio egiziani | Madre già espulsa : La Digos di Milano ha individuato una famiglia quasi interamente radicalizzata e residente nel Comasco. E' stato il padre, che in passato ha combattuto in Bosnia, a radicalizzare il figlio ora latitante in Siria. A Treviso allontanati due macedoni.