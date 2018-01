Jasey Jay Anderson nella leggenda! RECORD | il più vecchio di sempre a vincere in Coppa

: RECORD! Jasey Jay Anderson nella leggenda: il più vecchio di sempre a vincere in Coppa del Mondo in tutti gli... - OA_Sport : RECORD! Jasey Jay Anderson nella leggenda: il più vecchio di sempre a vincere in Coppa del Mondo in tutti gli... -

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2018)Jayha letteralmente riscritto la storia degli sport invernali. L’infinito canadese, nato a Montreal il 13 aprile 1975, oggi ha vinto il PGS di Bansko, prova valida per ladel Mondo 2018 di snowboard. Sulle nevi bulgare, il Campione Olimpico di Vancouver 2010 ha dettato ancora legge e così ha conquistato una vittoria nel massimo circuito internazionale alla veneranda età di 42 anni e 319 giorni. Si tratta di un autenticoassoluto siglato dal quattro volte Campione del Mondo: è l’atleta più(al maschile) capace di imporsi in una gara didel Mondo prendendo in considerazione tutte le discipline del programma olimpico. Il nordamericano, che in carriera ha vinto anche sei Sfere di Cristallo (quattro nello snowboard alpino e due nello snowboardcross), è infatti riuscito a battere ilprimato di nonno Noriaki Kasai, leggendario ...