Isola dei Famosi 2018 | chi è Franco Terlizzi?

Isola dei FAMOSI 2018/ Video - la critica al veleno di Chiara Nasti ad Alessia Mancini : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppiano le risse in Honduras a soli quattro giorni dall'inizio del reality: le scintille ci sono tra le donne, in primis tra Alessia e Cecilia, Nadia e Rosa.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:41:00 GMT)

EVA HENGER VS CECILIA CAPRIOTTI / Litigano a causa del cibo e arriva la battuta hot (Isola dei famosi 2018) : Eva HENGER e CECILIA CAPRIOTTI sono state protagoniste di un divertente confronto - scontro hot a causa dell'eccessivo uso di cibo. E poi... (Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Isola dei famosi : una concorrente perde i sensi - arrivano soccorsi a rianimarla Video : L'#Isola dei famosi, nella sua tredicesima edizione, è finalmente tornata su Canale 5. Lunedì scorso, 22 gennaio, i naufraghi sono stati portati sull'Isola dove trascorreranno diverse settimane. Come di consueto, l'approdo sull'Isola avviene mediante un lancio da un elicottero direttamente in mare. In quella circostanza, una delle concorrenti, #Francesca Cipriani, ha suscitato molto scalpore, [Video] il motivo? Ecco tutti i dettagli. Francesca ...

Isola dei famosi - new entry top secret : chi è la naufraga? Video : L'Isola dei famosi 2018 [Video] ha avviato il suo lungo gioco nel corso della prima puntata serale della nuova edizione, trasmessa questo lunedì sulla rete di Canale 5. Alla conduzione del reality abbiamo ritrovato la bella e simpatica Alessia Marcuzzi accompagnata, in studio, dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Ad informarla circa quanto accade sull'Isola, nel ruolo di inviato, troviamo Stefano De Martino molto discusso e ammirato ...

Francesco Monte/ Il "fantasma" di Cecilia Rodriguez e il flirt con Paola Di Benedetto (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte piange all'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia Rodriguez, si sta consolando con Paola Di Benedetto? La prova del bacio non c'è ma tutto fa pensare che...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Rosa e Paola ancora contro Nadia : "La lite? Una scena per le telecamere!" : Isola dei Famosi 2018, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto si confrontano sulla lite avuta dall'ex tronista con Nadia Rinaldi: "Una scena da attrice per le telecamere!"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:41:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : l'ex tronista piange per Cecilia Rodriguez Video : Eccoci con un consueto appuntamento dedicato a #Francesco Monte, cioè ad un naufrago della tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset da meno di una settimana. Come tutti sapete l’ex tronista ha scelto di partecipare a questo programma televisivo per lasciarsi alle spalle il passato, cioè per dimenticare la sorella della famosa showgirl ...

Francesca Cipriani sviene all'Isola dei Famosi/ Malore in spiaggia : "Non sono tranquilla" : Francesca Cipriani, sviene all'Isola dei Famosi: Malore in spiaggia, arrivano i medici. Lascia il reality? Le ultme notizie sulle condizioni di salute della naufraga(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:59:00 GMT)

