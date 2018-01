: #RMCNEWS Donna peruviana investita da #metro a #Roma, uomo ripreso mentre la spinge - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS Donna peruviana investita da #metro a #Roma, uomo ripreso mentre la spinge - rmc_official : #RMCNEWS Donna peruviana investita da #metro a #Roma, uomo ripreso mentre la spinge - CybFeed : #BreakingNews Investita da metro: video riprende uomo - webnauta5_9 : RT @Lettera43: +++ #Roma, la donna investita dalla metropolitana è stata spinta: un uomo ripreso dalle telecamere +++ - magar0 : ++ Investita da metro: uomo ripreso mentre spinge donna ++ Ma è riuscito a scappare tra la folla (ANSA) telecamera… -

Una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso unspingere la 47enne peruviana all'arrivo del convoglio che l'hain una stazione dellaB di Roma. Qualcuno l'avrebbe indicato come responsabile, ma l'si è allontanato tra la folla sulla banchina. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia. Da chiarire se si tratta del gesto di un folle o di una persona che conosceva la vittima, che è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.(Di venerdì 26 gennaio 2018)