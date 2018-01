Inter | i tifosi complicano l' affare Pastore

Inter - Santon sbaglia e i tifosi lo insultano : chiuso il profilo Instagram : L'Inter di Luciano Spalletti con la grinta e il carattere è riuscita a non perdere ieri sera contro la Roma di Eusebio Di Francesco. I nerazzurri erano passati in svantaggio, intorno alla mezz'ora del primo tempo, per via di un buco clamoroso da parte di Davide Santon che aveva spalancato la porta all'ex Milan Stephan El Shaarawy. L'esterno sinistro è stato poi sostituito nel finale di partita ed uscendo si è scusato con i ...

Inter - niente Ramires ma un nome fa sognare i tifosi Video : Il pareggio di ieri tra #Inter e Roma per 1-1, nel posticipo della ventunesima giornata, la seconda di ritorno, ha lasciato la classifica parzialmente invariata, con i nerazzurri, a 43 punti, rimasti con tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi, impegnati mercoledì nel recupero di campionato contro la Sampdoria, allo stadio Ferraris di Genova alle ore 20:45. Sale, invece, la Lazio, che grazie alla sontuosa vittoria sul Chievo Verona per 5-1 ...

Inter - niente Ramires ma un nome fa sognare i tifosi : Il pareggio di ieri tra Inter e Roma per 1-1, nel posticipo della ventunesima giornata, la seconda di ritorno, ha lasciato la classifica parzialmente invariata, con i nerazzurri, a 43 punti, rimasti con tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi, impegnati mercoledì nel recupero di campionato contro la Sampdoria, allo stadio Ferraris di Genova alle ore 20:45. Sale, invece, la Lazio, che grazie alla sontuosa vittoria sul Chievo Verona per 5-1 ...

Rafinha tranquillizza i tifosi dell'Inter : Rafinha tranquillizza i tifosi dell'Inter. Il prossimo acquisto dei nerazzurri è in ottime condizioni e pronto per giocare. A confermarlo è l'agente dell'ex Barcellona: 'Lui è davvero felice di unirsi ...

LISANDRO LOPEZ ALL'Inter / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)

L'Inter pensa ad una cessione clamorosa che sorprende i tifosi Video : Una delle squadre più attive [Video] in questa sessione di calciomercato è l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, soprattutto dopo i risultati negativi ottenuti nell'ultimo mese. I nerazzurri, infatti, non trovano la vittoria dal 2 dicembre 5-0 al Chievo Verona e da allora hanno conto tre pareggi contro Juventus, Lazio e Fiorentina e due sconfitte contro Udinese e Sassuolo in campionato, una ...

Ramires all'Inter / Calciomercato - le perplessità dei tifosi sul brasiliano : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:02:00 GMT)

Inter - pazza idea per l'attacco : ecco il nome che fa sognare i tifosi Video : Arrivano importanti novita' [Video] per quanto concerne il mercato dell'#Inter, soprattutto circa le possibili operazioni in entrata. La societa' nerazzurra, infatti, vorrebbe regalare i rinforzi richiesti dal tecnico, Luciano Spalletti, per la ripresa del campionato, quando i nerazzurri saranno impegnati nel big match contro la Roma, domenica 21 gennaio alle ore 20:45, in quello che è gia' definito un vero e proprio spareggio per un posto in ...

Nuovi ‘guai’ in vista per Milan e Inter : il diktat del governo cinese spaventa i tifosi - i dettagli : Berlusconi e Moratti hanno deciso di vendere rispettivamente Milan e Inter a colossi cinesi con la speranza di vedere nuovamente le proprie ‘creature’ ad alti livelli, ma c’è il rischio che i tifosi rimpiangeranno i due storici patron visto come si stanno mettendo le cose in Cina. Il governo cinese, infatti, ha lanciato un diktat chiaro: “Stop agli investimenti illogici”. Non si può e non si deve più spendere. ...

Calciomercato Inter : l’ “indizio” sul fronte Pastore che fa sognare i tifosi - pressing Real per Icardi : Calciomercato Inter – Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo della Fiorentina per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri vogliono iniziare con il piede giusto il 2018 dopo un dicembre da dimenticare. Sul fronte mercato ci sono da registrare due novità relative ad Icardi e Pastore. In merito al capitano nerazzurro continuano a circolare le voci di un Interesse sempre più ...

Calciomercato Inter - Suning ostacola Sabatini e Ausilio : il diktat che preoccupa i tifosi : Calciomercato Inter – Con il pareggio a reti bianche contro la Lazio si è concluso per l’Inter un mese di dicembre da dimenticare. I nerazzurri hanno conquistato una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato. Con il Pordenone in Coppa Italia, infatti, il successo è arrivato solo ai calci di rigore. Spalletti si aspetta ora qualche rinforzo per non disperdere quanto fatto in questo girone d’andata. ...

Candreva sputa verso la curva dell'Inter/ Video - il calciatore : niente contro i tifosi - ma... : Candreva sputa verso la curva: è successo durante Inter-Lazio, quando il centrocampista, beccato dai tifosi, si è lasciato sfuggire un'ingiuria che potrebbe costargli una squalifica.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:29:00 GMT)

Inter - sputo di Candreva ai tifosi? Ecco la spiegazione del calciatore : L’Inter ha conquistato un punto nella gara di campionato contro la Lazio ma a fare discutere è stato un episodio che riguarda Candreva, il calciatore ha sputato verso il pubblico e pronunciato la frase “mortacci tua”. Ecco la spiegazione del calciatore nerazzurro: “”In campo si sputa sempre, non esiste né in cielo né in terra… – ha spiegato Candreva ad ‘Inter TV’ – Ho detto una ...

Inter-Lazio - polemica con Lippi : ecco la risposta dei tifosi nerazzurri [FOTO] : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...