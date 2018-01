Inter | Eder puo’ sbloccare l’affare Pastore | l’attaccante si oppone alla cessione

La Dinamo Mosca rescinde con Pogrebnyak : si era dato malato per vedere Juve-Inter : TORINO - Dalla rabbia iniziale alla rescissione del contratto. Secondo quanto riporta il il quotidiano russo 'Sport Express' la Dinamo Mosca avrebbe deciso di terminare il contratto con Pavel Pogrebnyak, reo di per aver saltato il match di campionato contro l' Anzhi per andare a Torino e guardare la sfida tra ...

Inter - Eder dice no al Crystal Palace : vuole la Samp! : Lisandro Lopez e Rafinha potrebbero non essere gli unici due colpi dell’Inter per questa sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri sono destinati ad essere protagonisti anche negli ultimi giorni di mercato. Spalletti ha chiesto un centrocampista con Ramires e Pastore che rimangono i primi nomi sulla lista di Ausilio. Ma anche nel settore offensivo potrebbe cambiare qualcosa. In particolare occhio alla posizione di Eder. ...

Calciomercato Inter/ News - Dalbert incognita : bidone o giocatore da rivedere? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il terzino sinistro brasiliano, Dalbert, non è fino ad ora riuscito ad esprimersi al meglio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - l'Intervista dopo il malore : 'Non me la sento di farmi vedere in giro così' : Lo spavento per Fabrizio Frizzi è stato enorme dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 23 ottobre. Per quanto la fortuna, come si suol dire, è poterlo ancora raccontare. Il conduttore Rai si è ...

Inter - Eder vuole firmare per Mancini : Secondo Sky Sport , Eder vuole lasciare l'Inter solo per lo Zenit di Roberto Mancini . Difficile che accetti il prestito al Crystal Palace, preferirebbe la soluzione russa.

Calciomercato Inter/ News - frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Inter - accelerata per Sturridge. Su Eder c'è il Crystal Palace : Come riferisce ' Sky Sport ', i nerazzurri cercano l'affondo decisivo per Daniel Sturridge, attaccante inglese in uscita dal Liverpool . Sul calciatore c'è anche la Roma, specie in caso di cessione ...

Confindustria : 'Le aziende hanno il diritto di vedere riconosciuti i propri Interessi' : ... associazioni e istituzioni politiche, sono tenuti a rispettare! Inoltre si continua a sottovalutare la storica presenza di un comparto industriale da sempre attivo, e importantissimo per l'economia ...

Inter - Spalletti : "Santon? Non deve chiedere scusa a nessuno" : Il tecnico nerazzurro sul pari con la Roma: "Dobbiamo far accadere le cose per raggiungere i nostri obiettivi: i timorosi devono farsi da parte"

come vedere in streaming e tv Inter VS ROMA - posticipo di serie a (Inter) : Domenica 21 Gennaio 2018, INTER-ROMA è la classica che si giocherà domenica 21 gennaio allo stadio San Siro di Milano alle ore 20:45. Sarà il posticipo della 21.ma giornata di serie A e vedrà di ...

Inter-Roma diretta streaming : ecco dove vedere il big match : Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e live streaming oggi Serie A (21 gennaio) dove vedere Inter-Roma diretta TV e info streaming gratis oggi 21 gennaio dove vedere Sassuolo-Torino, diretta ...

Ag. Ramires : 'Inter? Difficile - non lo vogliono cedere. Mancano 10 giorni...' : Allora aveva rilasciato parole importanti verso l'Inter, ma parlando a Premium Sport ha confermato il momentaneo stop all'affare. NON SI VENDE - Carlini ha infatti confermato che dal Jiangsu Suning è ...

Dove vedere Inter-Roma in diretta TV e streaming gratis oggi 21 gennaio : Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e live streaming oggi Serie A (21 gennaio) Inter-Roma diretta tv e streaming: Dove vederla, orario e probabili formazioni Roma, Totti scherza con Dzeko: '...

Come vedere Inter-Roma - in tv o in diretta streaming : Alle 20.45 si gioca la partita più attesa di questa giornata di Serie A, tra due squadre forti ma in mezzo a un po' di guai The post Come vedere Inter-Roma, in tv o in diretta streaming appeared first on Il Post.