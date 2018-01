Inps | domani pagamenti reddito inclusione

Inps : al via domani reddito inclusione : 11.54 domani ci saranno i primi pagamenti del reddito inclusione , la misura per lenire la povertà. Lo ha reso noto l' Inps che ha anche annunciato di rendere pubblico a breve il report sui numeri delle domande accolte. Da parte sua il ministro del Lavoro Poletti ha ribadito l'inserimento di 600persone nei centri di impiego per occuparsi delle famiglie che hanno il reddito di inclusione (rei) e che dovranno essere inserite in un progetto per ...

Concorso Inps per 365 funzionari : importante appuntamento domani 21 novembre - quale scadenza? : Quali novità per il Concorso INPS per 365 funzionari? Dopo l'ufficializzazione del bando e dei requisiti minimi per partecipare alla selezione pubblica così come raccontati da Tito Boeri (presidente dell'INPS appunto), non sono stati fatti grandi passai in avanti. Manca ancora in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione del bando e dunque un importante riferimento per calcolare la data di scadenza per la presentazione della propria domanda. Tuttavia ...