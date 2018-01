: #BreakingNews Inps: al via domani reddito inclusione - CybFeed : #BreakingNews Inps: al via domani reddito inclusione - NotizieIN : Inps: al via domani reddito inclusione - Parmigiani_S : RT @MdR_Torino: "L'#educazionefinanziaria deve essere efficace e arricchire la nostra conoscenza. A breve, il portale di educazione e infor… - BellosioL : RT @MdR_Torino: "L'#educazionefinanziaria deve essere efficace e arricchire la nostra conoscenza. A breve, il portale di educazione e infor… -

ci saranno i primi pagamenti del, la misura per lenire la povertà. Lo ha reso noto l'che ha anche annunciato di rendere pubblico a breve il report sui numeri delle domande accolte. Da parte sua il ministro del Lavoro Poletti ha ribadito l'inserimento di 600persone nei centri di impiego per occuparsi delle famiglie che hanno ildi(rei) e che dovranno essere inserite in un progetto per l'occupazione e ha assicurato che chi ha diritto al Rei lo riceverà.(Di venerdì 26 gennaio 2018)