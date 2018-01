In vendita la villa romana in cui abitò Troisi I familiari | Speculano su Massimo

In vendita la villa romana di Troisi. La famiglia : si specula su Massimo : È stata messa in vendita la villa romana ai Parioli che fu di Massimo Troisi e che contiene ancora una parte degli arredi utilizzati dall'attore e regista di San Giorgio a Cremano, morto ...

Massimo Troisi - in vendita la sua villa ai Parioli : La villa romana che fu di Massimo Troisi, in via Adelaide Ristori ai Parioli, è in vendita da due giorni. I due attuali proprietari l'hanno acquistata circa...