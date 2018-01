In gita con Maserati presa a scrocco

Vivo X20 Plus UD - il primo smartphone con lettore impronte digitali sotto display : Vivo X20 Plus UD è il primo smartphone ad avere il lettore di impronte digitali sotto al display. Sono diversi mesi che si parla del sensore di impronte digitali sotto a display e tutti pensavano che i primi ad implementare questa tecnologia sarebbero stati Apple o Samsung, invece a battere tutti sui tempi è stata Vivo che ha presentato L' X20 Plus UD, il primo smartphone dotato di sensore per le impronte digitali sotto al ...

Vertenze aperte/Contratto statali - rischio aumenti a velocità diverse L'anteprima sul Messaggero Digital : La corsa ormai è contro il tempo. L'intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l'unico che ha la certezza di ...

Vertenze aperte/Contratto statali - rischio aumenti a velocità diverse L'anteprima sul Messaggero Digital : La corsa ormai è contro il tempo. L?intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l?unico che ha...

Lavorare alla Juventus - il club bianconero ricerca un Digital Product Specialist : E’ ora disponibile un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera entrare a far parte del team di lavoro della Juventus. La società campione d’Italia è infatti alla ricerca di un Digital Product Specialist, che dovrà riportare al Digital Marketing Manager. I compiti di cui dovrà occuparsi quotidianamente la persona che entrerà a far parte […] L'articolo Lavorare alla Juventus, il club bianconero ricerca un Digital ...

L'allarme digital del Papa e dell'Economist riaccende il dibattito sulla “cultura digitale” a scuola : Viviamo tempi controversi di successi e crisi del mondo digitale. "Le innovazioni non diventino una minaccia", ma "l'intelligenza artificiale, la robotica e le altre innovazioni tecnologiche" siano "al servizio dell'uomo, centro dell'economia", scrive Papa Francesco ai principali attori dell'economia internazionale riuniti in questi giorni a Davos, per il World Economic Forum. E "The Economist", che di quel mondo è interprete essenziale, ...

Coppa Davis 2018 - i convocati del Giappone per la sfida all’Italia. Out Nishikori - Sugita e Daniel le punte : Dal 2 al 4 febbraio a Morioka (Giappone) tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà il proprio percorso dagli ottavi di finale contro la squadra nipponica in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. E’ stato inserito, inoltre, come quinto uomo il pugliese Thomas Fabbiano. Formazione, dunque, ...

Unioncamere : "Con 'Pid' aziende entrano nel digitale" : Roma, 23 gen. (Labitalia) - Sostenere la diffusione della cultura del digitale tra le imprese, a partire dalle più piccole. Aiutandole ad 'agganciare' i 'treni' dell'innovazione e dell'...

Unioncamere : "Con 'Pid' aziende entrano nel digitale" : Nuove tecnologie, ha ricordato Tripoli, che impattano sul mondo del lavoro. Per Tripoli, il progetto dei Pid "porterà delle opportunità di lavoro soprattutto nelle imprese, perché il passaggio alla ...

Apre ufficialmente Amazon Go - il primo Store Fisico con “personale” digitale : Il futuro si sta sempre più avvicinando a noi. Amazon Apre il suo negozio Fisico Amazon Go a Seattle senza personale Fisico ma solo telecamere e sistemi di riconoscimento. L’avventura di Amazon con la realtà aumentata sta toccando livelli inaspettati. Se prima gli esperimenti coi droni nell’invio di pacchi leggeri poteva sembrarci una cosa simpatica ma molto “beta”, la notizia di oggi scioccherà un po’ tutti. Già, ...

F1 - Bratches sul rilancio della piattaforma digitale : 'I fan potranno scaricare contenuti esclusivi' : Ma questo cambierà, infatti introdurremo un'offerta streaming sia per contenuti in diretta e non. Uno sarà gratuito, l'altro invece a pagamento ". In passato invece Bernie Ecclestone, ex boss della ...

Caserta - uccide la moglie poi si dal balcone spara ai passanti : 5 feriti - La figlia è fuggita - lui barricato : Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango, ha ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un ...

Diventare match analyst : appuntamento il 7-8 febbraio con il corso di Panini Digital : Anche nel 2018 si ripropone l’appuntamento con il corso organizzato da Panini Digital Soccer pensato per chi desidera Diventare match analyst, una figura sempre più ricercata da parte dei club di ogni livello che desiderano non trascurare alcun dettaglio nella preparazione della gara. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio presso la […] L'articolo Diventare match analyst: appuntamento il 7-8 febbraio con ...

Tecnologia digitale Industria 4.0 - ricostruzione e Blue Economy : le Marche possono ripartire : La senigalliese Klara Bruschi , figlia del nostro collaboratore dott. Alberto Bruschi, si è brillantemente laureata in Economia " Sciences of Management (Corso in Inglese) presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, discutendo la seguenti Tesi " La rivoluzione digitale Industria 4.0 e l'innovazione della ...

Il ruolo dello Stato al tempo dell'economia digitale : Tutti leggono sui giornali articoli come quello intitolato Paradosso Germania: l'economia è in volo e le aziende licenziano 2 in cui l'amministratore delegato di Deutsche Bank dichiara - dopo aver ...