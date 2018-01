Immaturi - La Serie Anticipazioni del 26 gennaio 2018 | scoppia la polemica dopo l' inizio

Immaturi-La serie - trama quarta puntata : equivoci e bugie : Anticipazioni Immaturi-La serie, quarta puntata: la bugia di Lorenzo Buon successo anche per la seconda puntata di Immaturi-La serie seguita da 3.730.144 telespettatori pari al 16% di share. Stasera va in onda la terza puntata ma cosa accadrà nella quarta puntata di Immaturi-La serie in onda il 2 febbraio? Le vicende di Francesca, Piero, Virgilio, Serena, Luisa e Lorenzo stanno appassionando il pubblico di Canale5. I sei amici devono ripetere ...

Immaturi – La Serie tra inviti a cena e primi colloqui : anticipazioni 26 gennaio : Un'altra prima serata di risate e successi per il pubblico di Canale 5 che si ritroverà la commedia corale Immaturi - La Serie in onda oggi, 26 gennaio, con la sua terza puntata. Gli attempati studenti torneranno tra i banchi per nuove lezioni e incontri ma quello che succederà con le loro famiglie darà loro del filo da torcere. Anche per Piero, Francesca e gli altri, è arrivato il momento di affrontare i temuti colloqui e come se questo non ...

Da Uomini e Donne a Immaturi La serie : ecco chi è la sexy Tiziana Buldini : LA SCHEDA Nel 2008, l'attrice comincia a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della tv ricoprendo ruoli in fiction o miniserie come 'Vip' di Carlo Vanzina e 'Romanzo criminale' con la regia ...

“Immaturi – La serie” – Terza puntata di venerdì 26 gennaio 2018. Trama e anticipazioni. : Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, è diventato una serie televisiva in onda su Canale 5 al venerdì sera, e stasera propone la Terza delle otto puntate. Immaturi – la serie Vengono raccontate le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l’esame di maturità a causa di […] L'articolo “Immaturi – La serie” – Terza puntata di venerdì 26 gennaio 2018. Trama e anticipazioni. sembra essere il primo ...

Immaturi – La serie - anticipazioni puntata 26 gennaio : incomprensioni tra Claudia e Piero : Torna Immaturi – La serie, in onda venerdì 26 gennaio su Canale 5 a partire dalle 21.15, per la regia di Rolando Ravello. Prosegue la vicenda inaugurata sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 gennaio con il suo terzo appuntamento che vede nel cast tra gli altri Luca Bizzarri e Ilaria Spada. Immaturi – La serie, anticipazioni puntata 26 gennaio Per trovare i soldi per le medicine di Simona (Mihaela Dorlan), Claudia (Ilaria Spada) decide ...

Immaturi la serie - trama terza puntata : il giorno dei colloqui! : Nel terzo appuntamento della fiction Mediaset Immaturi Francesca riceverà un inaspettato invito a cena mentre Piero riuscirà finalmente ad ottenere un si da Claudia! Immaturi-La serie, che vede come protagonisti un gruppo di ex compagni che si ritrova a dover ripetere l’ultimo anno di scuola e l’esame di maturità a causa di un errore burocratico del Ministero della Pubblica Istruzione, giunge alla sua terza puntata. In questa vedremo Claudia ...

'Immaturi - La Serie' - Tiziana Buldini nel ruolo dell'amante di Luca : Sono circa dieci anni che la Buldini si muove nel mondo del cinema e della tv: dopo la sua partecipazione a "Uomini e donne" nel 2006-2007, si è ritrovata a lavorare con registi come Vittorio Salemme ...

Terza puntata di Immaturi – La serie - anticipazioni del 26 gennaio tra colloqui coi genitori e piccole vendette : La Terza puntata di Immaturi - La serie sarà in onda tra una settimana: come ogni venerdì dallo scorso 12 gennaio, anche il 26 gennaio proseguirà la programmazione della nuova fiction di Canale 5, creata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello. Nella seconda puntata abbiamo fatto ufficialmente la conoscenza di Virgilio, il personaggio di Paolo Kessisoglu, che avevamo visto nella prima puntata solo alla fine. Riappacificatosi col suo ...

