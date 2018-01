Il River Plate prende metà Bruno Zuculini

River Plate : offerte per un centrocampista del Verona : Secondo quanto riportato da Sky Sport il River Plate è pronto a presentare un'offerta ufficiale al Verona per l'acquisto in prestito con diritto o obbligo di riscatto (si tratterà sulla formula) per 3,6 milioni di euro del ...

Quintero si accasa al River Plate : ... che ormai dal 2015 non veste la casacca dei 'Dragoni' e che spera di trovare posto tra i 23 colombiani che giocheranno il campionato del mondo. Non sarà per nulla facile (ultima presenza con i '...

Calciomercato Bari - blitz per l’attacco : in arrivo Andrada - attaccante del River Plate : Calciomercato Bari – Momento non entusiasmante in casa Bari, la squadra di Grosso è reduce dal pareggio contro il Cesena ed adesso si prepara per l’importante scontro per la promozione contro l’Empoli. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si guarda con interesse a Federico Andrada, attaccante classe ’94 del River Plate, 10 presenze ed un gol nella scorsa ...