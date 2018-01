Il programma della 19giornata in Serie B Old Wild West

Giornata della Memoria 2018 - programmazione : «Tutto davanti a questi occhi» a reti unificate : Tutto davanti a questi occhi, Samuele Modiano Nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, la tv celebra la Giornata della Memoria con palinsesti dedicati e con un’iniziativa comune. Domani, Rai, Mediaset, Sky e La7 hanno infatti concordato di trasmettere il documentario Tutto davanti a questi occhi, realizzato da Walter Veltroni e prodotto da Sky con Palomar. Il film, che racconta la persecuzione ...

Regeni - fiaccolata a Fiumicello. L’appello della legale della famiglia : “Candidati mettano verità per Giulio nel loro programma” : Oltre un migliaio le persone hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate a Fiumicello a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello, città in provincia di Udine dove è cresciuto il giovane ricercatore, e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ‘verità per Giulio’. “Speriamo che chi di dovere ...

Le Spose di Costa - impietoso risultato all’auditel per il programma di Costantino Della Gherardesca : E chi se lo aspettava? RaiDue puntava molto su “Le Spose di Costa”, il nuovo format (originale e non importato dall’estero, una volta tanto) condotto da Costantino Della Gherardesca. L’idea, sulla carta, era pure figa: il conduttore che si sposa con quattro celeb (Elisabetta Canalis, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi e Valeria Marini: ognuna protagonista di una puntata) in altrettanti Paesi per conoscerne usi, costumi e quotidianità. Anche in video ...

Beach volley - domani la riunione programmatica della LIBV : La Lega Italiana Beach volley torna ad alzare la voce dopo le polemiche dello scorso anno. Posto ai margini dell’organizzazione e della gestione dei vari tornei nazionali, l’Ente costituito nel 2016 si riunisce domani all’UNA Hotel di Bologna in assemblea per parlare di “futuro del Beach volley amatoriale Italiano. Analisi, considerazioni e proposte a seguito della divulgazione da parte della Federazione Italiana Pallavolo del nuovo Manuale del ...

Calendario Nations League 2019 : tutte le date - programma - orari e tv delle partite. La fase a gironi prima della Final Four : Gli incontri dell'Italia saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Vedremo se qualche altra emittente si accaparrerà i ...

Calendario Nations League 2019 : tutte le date - programma - orari e tv delle partite. La fase a gironi prima della Final Four : Si è effettuato il sorteggio della Nations League 2019 di calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Si tratta di un torneo ufficiale che intende eliminare le amichevoli e aumentare il numero di incontro con una posta in palio, generando così più interesse negli appassionati e aumentando anche il volume di affari. Le Nazionali del Vecchio Continente sono stare divite in quattro Serie in base al ranking: in questo modo le varie formazioni ...

Giornata della Memoria - la programmazione di Rai - Mediaset e Sky : In vista della Giornata della Memoria, prevista per sabato 27 gennaio, le varie emittenti televisive hanno studiato dei palinsesti apposta che servano a corroborare lo sforzo di istituzioni, personaggi di spicco e associazioni nel ricordare la tragedia della Shoah, durante la quale sono morti dieci milioni di persone e sei milioni di ebrei. Quest’anno, nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali, è ...

Giornata della Memoria - la programmazione di Sky rievoca l’Olocausto : In occasione della Giornata della Memoria – nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia – Sky ha deciso di organizzarsi con un palinsesto quasi integralmente volto al tragico ricordo della Shoah e alla sensibilizzazione sul tema. Veltroni e Marani per la Giornata della Memoria Tutto davanti a questi occhi, una produzione realizzata e diretta da Walter Veltroni, è incentrata su Sami Modiano, uno dei ...

Mediaset - staffetta tra le Reti per il “giorno della memoria” : ecco la programmazione : Mediaset, staffetta tra le Reti per il “giorno della memoria”: ecco la programmazione Dal 24 al 29 gennaio i palinsesti proporanno film, documentari e miniserie su Retequattro, Canale 5, Iris e Premium Emotion Continua a leggere L'articolo Mediaset, staffetta tra le Reti per il “giorno della memoria”: ecco la programmazione sembra essere il primo su NewsGo.

Giornata della Memoria : tutte le iniziative in programma : 'Un programma ricco e molto importante, visto anche il clima particolare che si respira non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Ne scaturisce una riflessione utile per i più giovani e anche ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : programma - orari e tv. Prima tappa della stagione : Non è prevista la copertura televisiva per le gare ma sarà possibile seguire in Diretta Streaming soltanto le finali per l'oro , visibili attraverso la piattaforma Karateworld.tv al costo di 6 euro. ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : programma - orari e tv. Prima tappa della stagione : Il Karate torna sulla scena per inaugurare il biennio più importante della storia sportiva della disciplina. La marcia di avvicinamento verso Tokyo 2020, quando il Karate approderà alle Olimpiadi per la Prima volta nella sua storia, sarà inaugurata dalla Prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. I migliori interpreti della disciplina concorreranno per la conquista delle medaglie e per ...