Il produttore della serie Netflix di Castlevania spiega perché la serie non è in live

Il produttore di Zelda : Breath of the Wild vuole preservare la libertà del giocatore nei futuri capitoli della saga : Non è una sorpresa che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia tra i giochi più acclamati dalla critica e dal pubblico nel 2017. Non a caso Nintendo intende integrare alcune delle caratteristiche più importanti del gioco nei prossimi capitoli venturi della serie, riporta Dualshockers.Il producer della serie Eiji Aonuma, in occasione di un'intervista, ha dichiarato assieme al director Hidemaro Fujibayashi di voler protrarre l'enfasi sulla ...