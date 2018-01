Il Presidente della Repubblica | razzismo e guerra non furono deviazioni del

BUFFON COMPIE 40 ANNI / il capitano della Juventus : ecco cosa farei se fossi il nuovo Presidente federale... : BUFFON COMPIE 40 ANNI, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:47:00 GMT)

Boldrini. Bambole gonfiabili - barconi e Siberia : così Salvini trasforma la Presidente della Camera in un bersaglio : Lei guarda la platea rigida, nel suo vestito dai colori sgargianti, la gonna corta sulle cosce e la guêpière bene in vista. “C’è una sosia della Boldrini qui sul palco. Non so se sia stata già esibita”, gigioneggia al microfono il leader nella sua t-shirt celeste cielo, e la folla esplode in un grido di giubilo. Appena dietro, un collaboratore sorridente solleva la bambola gonfiabile in favore del pubblico riunito sotto il ...

Emergenza Agricoltura e Zootecnia : 22 sindaci delle aree interne scrivono al Presidente della Regione Musumeci : Tutte queste problematiche hanno obbligato gli imprenditori del settore agricolo e zootecnico a liquidare il proprio patrimonio, con danni enormi per l'economia dell'isola. "Non bastano continua le ...

CARLO TAVECCHIO/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia : "Io Presidente della Lega Serie A? Non so niente" : CARLO TAVECCHIO ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5. TAVECCHIO potrebbe diventare presidente della Lega Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:36:00 GMT)

Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro la golden power decisa dal governo : Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro la golden power decisa dal governo La decisione è stata assunta nel corso di un Cda lampo Continua a leggere L'articolo Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro la golden power decisa dal governo sembra essere il primo su NewsGo.

SALVATORE MONASTRA Presidente della nuova pro-loco orlandina : Una realtà che punta anche all'impegno sociale, che diventa parte attiva nel mondo del servizio civile nazionale, che ha altri obiettivi, ma che rimane sempre un caposaldo per la valorizzazione dei ...

Raffaele Iandolo è il Presidente della commissione Albo Odontoiatri : Il dentista avellinese Raffaele Iandolo è stato eletto presidente della commissione Albo Odontoiatri nazionale. 'Ringraziando Anelli per la fiducia - ha dichiarato Iandolo -, devo ricordare la ...

'È una minaccia per il futuro dell'uomo'. Sgreccia - Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita - contro la prima clonazione di ... : Sono Zhong Zhong e Hua Hua, le prime due scimmie al mondo clonate con la tecnica della pecora Dolly. La loro nascita, avvenuta rispettivamente otto e sei settimane fa, è annunciata sulla rivista Cell ...

"I reati contro la pubblica amministrazione e il danno erariale" : a Villa Umbra il procuratore generale cardella e il Presidente aggiunto ... : (UNWEB) Perugia" L'eccesso di regolamentazione può provocare difficoltà interpretative in sede applicativa e produrre una Paese con "le mani legate". E' quanto emerso nel corso del seminario "I reati ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : 1/7 LaPresse/Ufficio Stampa Quirinale/Francesco Ammendola ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha accolto nella sua sede romana il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita per la prima volta nella storia dell’Ente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento ha espresso apprezzamento e riconoscenza per le attività dell’Istituto e ha ringraziato coloro che vi operano e coloro che lo guidano: ricercatori, tecnologi, tecnici, ...

Jerome Powell prossimo Presidente della Federal Reserve : Tutto come da programma per l’amministrazione Trump. Il Senato degli USA ha confermato Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve. Nominato da Donald Trump, è stato votato da quasi tutti i senatori repubblicani e dalla maggioranza dei senatori democratici. Succederà…Continua a leggere →

Calcio : Carlo Tavecchio Presidente della Lega A? E’ lui il candidato più probabile : E’ proprio il caso di dirlo: grandi manovre all’interno della Lega Serie A in vista dell’assemblea di venerdì mattina, l’ennesima convocata per il rinnovo dell’asset dirigenziale dopo nove mesi di commissariamento affidato a Carlo Tavecchio. Ebbene potrebbe essere proprio Tavecchio, commissario in carica fino a lunedì prossimo e presidente federale dimissionario, a occupare lo “scranno più alto” alla ...