Il pizzaiolo di Napoli che ha regalato la pizza a un turista

: Il pizzaiolo non ha il resto e regala la pizza a portafoglio al turista. - gano61giuliano : Il pizzaiolo non ha il resto e regala la pizza a portafoglio al turista. - ANTDIL : Napoli, il pizzaiolo non ha il resto e regala la pizza a portafoglio al turista - salvobiondi80 : Questa è la Napoli ed i napoletani che voglio vedere sempre nei tg...?????? - pierecall : Napoli, il pizzaiolo non ha il resto e regala la pizza a portafoglio al turista - badicea : Napoli, il pizzaiolo non ha il resto e regala la pizza a portafoglio al turista -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Dopo la vicenda del conto salato fatto pagare ad alcuni turisti giapponesi a Venezia, che si sono visti accreditare più di mille euro per 4 bistecche, arriva dauna storia che ha tutt’altro sapore. Protagonista è sempre un, stavolta italiano, che impossibilitato a pagare la suanella città partenopea l’ha ricevuta gratis, regalata dalgratis per uncalabrese E’ di pochi giorni fa la vicenda in arrivo da Venezia, sicuramente una delle città più belle del mondo ma spesso al centro delle polemiche per i costi alle stelle dei ristoranti e le fregature spesso imposte ai turisti stranieri. L’ultima in ordine cronologico riguardava alcuni turisti giapponesi in visita al capoluogo veneto in giornata, che si sono ritrovati a pagare 1.100 euro per 4 bistecche, 200 euro l’una insomma, mentre altri turisti, lo stesso giorno, hanno dovuto sborsare più di ...