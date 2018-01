Il mondo del lavoro è un concetto esponenziale

Nel weekend doppia discesa di Coppa del mondo. Otto azzurre a Garmisch per l'ultimo test preolimpico : Sono Otto le iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Garmisch sabato 3 e domenica 4 febbraio. Si tratta di Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf, Verena Stuffer, Nicol Delago, Jole Galli, Anna Hofer e Federica ...

Ecco come sarà il mondo del lavoro tra 10 anni : "Negli ultimi anni Etjca, che oggi si posiziona - ricorda- tra i primi 10 player in Italia nel settore delle agenzie per il lavoro, ha vissuto dall'interno il cambiamento del mondo del lavoro, ...

Omega a St. Moritz - nel tracciato da bob più antico del mondo : In attesa delle Olimpiadi di PyeongChang di cui sarà l’Official Timekeeper, Omega ha offerto la possibilità a degli ospiti d’eccezione di vivere l’emozione di una discesa con il bob nello storico tracciato naturale dell’Olympia Bobrun a St.Moritz, la pista di bob più antica del mondo – inaugurata nel 1904 – lunga ben 1.722 e l’unica a refrigerazione naturale ad essere ancora utilizzata per le competizioni ...

La famiglia italiana che vende casa per fare il giro del mondo in barca a vela : Mollare tutto, prendere una barca e girare il mondo. A sentirla così sembra una frase campata per aria, una di quelle che spesso si sente dire nei momenti di sconforto ma che nella maggior parte dei casi rimane un’utopia. Non per la famiglia Portesan di Novara però, che ha davvero deciso di lasciare tutto e girare il mondo in barca. La storia di questa famiglia coraggiosa ha fatto il giro del web perché non si tratta di giovani senza lavoro in ...

Sci alpino - Coppa del mondo Garmisch 2018 : le convocate dell’Italia. Sofia Goggia difende il pettorale rosso in discesa : La località bavarese di Garmisch-Partenkirchen ospiterà nel prossimo fine settimana (3-4 febbraio) l’ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Una collocazione temporale di certo non ideale, se consideriamo che il 12 dello stesso mese andrà in scena in Corea del Sud il gigante che assegnerà le prime medaglie a cinque cerchi. Le atlete presenti a Garmisch, dunque, non avranno tempo ...

Federe - il mondo dello sport applaude il campione infinito : L'impresa di Roger Federer, che battendo in finale Marin Cilic ha vinto il suo sesto Open d'Australia, bissando il successo del 2017 quando superò Rafael Nadal è stata celebrata in tutto il mondo, ...

Diplomati magistrale - news 29/1 : solidarietà dagli insegnanti del mondo : La clamorosa protesta dei Diplomati magistrale si sta allargando a macchia d’olio in tutta Italia e anche fuori dai suoi confini. I sit-in, i flash mob e le tante iniziative messe in atto in queste settimane dal popolo dei D.M. ante 2001/2002 hanno fatto da cassa di risonanza per tutti i lavoratori della scuola mondiale. […] L'articolo Diplomati magistrale, news 29/1: solidarietà dagli insegnanti del mondo proviene da Scuolainforma.

Combinata nordica - Coppa del mondo 2018 : Alessandro Pittin - le rimonte nel fondo non bastano e alle Olimpiadi servirà un grande salto : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Combinata nordica, con il Nordic Combined Triple di Seefeld, ha confermato ancora il trend di questa parte di stagione per Alessandro Pittin: salti al di sotto delle sue possibilità e grandi rimonte sugli sci stretti, che non bastano però per poter ambire ad un piazzamento di rilievo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le tre gare realizzate dall’azzurro per capire anche quali saranno le sue ...

Trovato smeraldo più grande del mondo : pesa 1 - 5 kg ed è lungo 14 centimetri : Uno smeraldo da record, da 1,5 chilogrammi, è stato estratto dalla cava di Malyshevsky, nella regione di Sverdlovsk, negli Urali russi. Alla pietra, lunga 14 centimetri e larga 7, non è ancora stato ...

“Chahrazad non è marocchina” di Fatima Mernissi : il difficile accesso delle donne al mondo dell’istruzione : “L’arabo soggiogato, umiliato, disprezzato, subirà una metamorfosi e diverrà persona sovrana in grado di esercitare la sua sovranità, il giorno in cui sarà allattato da una madre sovrana. E la sovranità dell’individuo passa attraverso l’accesso al sapere valorizzante”. Con questa affermazione Fatima Mernissi ci catapulta nel nucleo centrale di questo suo lavoro, pubblicato in Italia […]

Boxe - Blandamura : 'Pronto a salire sul tetto del mondo' : Sarà il suo match della vita, la sfida che potrebbe consacrarlo tra i pugili italiani più titolati di tutti i tempi. Emanuele Blandamura (27-2-0) è pronto: il 15 aprile prossimo, in Giappone, ...