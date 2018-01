Il Mago di Oz | dal nano impiccato al disco dei Pink Floyd | ecco 5 misteri inquietanti

Giucas Casella/ Il Mago dell'ipnosi torna in Honduras a dieci anni dal malore (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018) (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:06:00 GMT)

Va dal Mago per togliere il malocchio e "curare la cellulite". Ragazza di 16 anni stuprata a Fiumicino : "Ti tolgo il malocchio e ti curo la cellulite". Con questa promessa ha attirato una sedicenne che poi ha violentato. L'uomo, 47 anni , conosciuto nella zona di Fiumicino come ' mago e fattucchiere' è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dalla polizia dopo la denuncia della madre della giovane.Secondo quanto appurato dalle indagini della squadra mobile di Roma e dagli agenti del commissariato di Fiumicino , l'uomo dopo aver ...

Roma. Il Mago di Oz approda al teatro Eliseo dal 12 al 17 dicembre : Prosegue la tradizionale programmazione del teatro Eliseo dedicata al pubblico dei più giovani con un mini cartellone di appuntamenti mattutini rivolti agli studenti delle scuole inferiori e superiori. Quattro titoli in programma, La paranza dei bambini, Il mago di Oz,…Continua a leggere →

TaMagotchi : a 20 anni dal lancio arriva la nuova versione smartphone : Dopo oltre 20 anni dal lancio, nuova vita sugli smartphone per il Tamagotchi, il tenero cucciolo virtuale da accudire che ha spopolato durante la seconda metà degli anni Novanta. Il gioco arriva adesso su smartphone e tablet grazie ad un’app: lo ha annunciato Bandai Namco, la società giapponese che nel 1996 lo portò sul mercato e che lo ha ‘resuscitato’ in formato software. Il gioco si chiama My Tamagotchi Forever ed e’ ...