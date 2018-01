I numeri delle disuguaglianze

Trump - sulla camicia i numeri al posto delle iniziali in lettere : Al posto delle solite iniziali, come ad esempio D.T., ecco un '45' in numeri arabi, a simboleggiare il suo essere il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti: è l'inusuale ricamo sfoggiato da ...

Trump - sulla camicia i numeri al posto delle cifre : Il presidente Usa Donald Trump a Davos ha indossato una camicia con il numero '45' sul polsino. Il Tycoon è, infatti, il 45esimo presidente degli Stati Uniti.

M5S - la carica delle donne : Ruocco e Taverna più votate. Ma c'è il giallo dei numeri : Le protagoniste invidiatissime delle parlamentarie M5S sono le donne. Le indiscrezioni dicono che miss preferenze sia Paola Taverna. I numeri delle preferenze il blog non li pubblica e per evitare ...

Boom delle enoteche in Italia negli ultimi anni : i numeri eccellenti diffusi dalla Coldiretti : Ottime notizie arrivano dal settore vinicolo: dai dati diffusi dalla Coldiretti si evince una importante crescita delle enoteche negli ultimi anni in Italia. Ad oggi, le enoteche nel nostro Paese...

Il mercato delle pellicce. Ecco i numeri di una tendenza che non può più "andare di moda" : ... dai cincillà alle linci , passando addirittura per i criceti e senza dimenticare conigli , ermellini e agnellini , sono oltre 70 milioni gli animali allevati nel mondo per le loro pelli . ...

Napoli da record : tutti i numeri delle prime 20 giornate di campionato : Napoli, 7 gennaio 2018 - Dopo un lungo tour de force iniziato nella seconda metà di novembre finalmente gli azzurri possono riposarsi, continuando tra l'altro a guardare tutte le altre formazioni ...

Tutti i numeri delle minacce ai giornalisti : Roma, 31 dic. (askanews) Nel 2017, Ossigeno per l'Informazione ha accertato gravi violazioni della libertà d'informazione attuate in Italia con intimidazioni, minacce, ritorsioni e abusi nei confronti ...

I numeri/ Il balzo delle imprese italiane guidate dalle donne : Aumenta il numero delle imprese guidate da donne. Lo dicono i dati della Camera di Commercio di Roma e dell’Osservatorio dell’imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 06:39:00 GMT)

2248 - un rompicapo minimale per gli amanti delle serie numeriche : 2248 è un puzzle game basato sui numeri, in cui dovrete totalizzare il punteggio più alto possibile collegando i numeri presenti sulla griglia di gioco. L'articolo 2248, un rompicapo minimale per gli amanti delle serie numeriche è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Qual è lo stato di salute delle startup italiane? numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni ...

Qual è lo stato di salute delle startup italiane? numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni e di capacità di crescere. Che si intreccia con quello degli investimenti in venture capital, sempre più lontano dagli altri Paesi europei e con round maturi "inesistenti". La “Relazione annuale del ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite : i numeri negativi (gironi) : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 17 dicembre 2017. In campo ancora i gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 13:30:00 GMT)

Risultati Serie D / Classifiche aggiornate - livescore delle partite : numeri negativi. Gironi : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 3 dicembre 2017. In campo ancora i Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 13:35:00 GMT)

Segnalazione guasti Telecom : numeri delle linee per servizio assistenza immediato : Siete clienti Telecom Italia e avete necessità di risolvere un guasto? State per compiere il primo passo per risolvere il problema. Di seguito verranno dettagliatamente esposte le modalità con cui richiedere assistenza. Saranno segnalati i numeri e le linee di comunicazione messe a disposizione dei clienti, nonché le procedure di risoluzione del problema. Si dice che la tecnologia complichi la vita esattamente quanto la semplifica. E a volte, a ...