: I Decibel a Sanremo 2018 con Lettera al Duca, un omaggio a David Bowie: le prime… - all_music_it : I Decibel a Sanremo 2018 con Lettera al Duca, un omaggio a David Bowie: le prime… - OptiMagazine : I Decibel a #Sanremo2018 con Lettera al Duca, un omaggio a David Bowie: le prime anticipazioni sul tour e il nuovo… - luigi85ferrara : E qui applaudiamo la scelta dei Decibel di ripescare per Sanremo Midge Ure per i pochi creatori della "Band Aid" pe… - vh1italia : Da Annalisa con Michele Bravi ai Decibel di Enrico Ruggeri in compagnia di Midge Ure (sì, l'ex cantante degli Ultra… - elmar_randi : Decibel: a Sanremo un assaggio del nuovo album “L'anticristo” -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Il ritorno del, dopo la reunion annunciata con l'album Noblesse Oblige, uscito nel 2017. La band parteciperà alla gara dei Big del Festival con il branoal.La canzone deiconsiste in una dedica speciale: su una musica fortemente evocativa, il testo si dispiega come unain cui il(in riferimento a, ilBianco) scrive loro alcuni pensieri.Non è la prima volta che Enrico Ruggeri sceglie il palco del Festival per omaggiare grandi artisti: si ricorda, in particolare, l'edizione del 2015 in cui il frontman fu ospite della kermesse e cantò il brano Tre singori, dedicato a Giorgio Gaber, Giorgio Faletti e Enzo Jannacci.Dopo il progetto di Noblesse Oblige, che ha segnato la reunion della band capitanata da Enrico Ruggeri, quest'anno itorneranno sul palco del Teatro Ariston insieme, a ...