I 5 Stelle a Livorno cancellano la Rotonda intitolata a Ciampi

: RT @AndreaRomano9: Cinque Stelle contro i valori condivisi della nostra nazione: il Pd #Livorno propone l’intitolazione di una piazza citta… - smilypapiking : RT @AndreaRomano9: Cinque Stelle contro i valori condivisi della nostra nazione: il Pd #Livorno propone l’intitolazione di una piazza citta… - markgmm : RT @HuffPostItalia: I 5 stelle di Livorno dicono no all'intitolazione di una rotonda a Ciampi - nicola_atlante : RT @HuffPostItalia: I 5 stelle di Livorno dicono no all'intitolazione di una rotonda a Ciampi - GianniGruppo : RT @HuffPostItalia: I 5 stelle di Livorno dicono no all'intitolazione di una rotonda a Ciampi - righidegan : RT @notiveri: Il consiglio comunale di #Livorno, controllato dal M5S, ha respinto la proposta di intitolare un parco a #CarloAzeglio#Ciampi… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Arriva dal consiglio comunale dove la maggioranza è a 5la bocciatura alladi Ardenza, affaccio sul mare della città diall'ex Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio.La mozione proposta dal Partito democratico per l'uomo politico e livornese di nascita, morto nel 2016, non ha ottenuto l'assenso del gruppo guidato dal sindaco Filippo Nogarini (M5S), che personalmente si è astenuto, mentre una maggioranza compatta di 16 a 10 ha detto no alla proposta di intitolargli la.In Comune asi era già dibattuto aspramente sulla possibilità di intitolare una via a. La maggioranza aveva espresso perplessità a ottobre, sottolineando come insieme a Prodi fosse stato proprio il Presidente della Repubblica a spingere per l'ingresso dell'Italia nell'Eurozona."È stato uno degli artefici ...