I 5 Stelle a Livorno bocciano la Rotonda intitolata a Ciampi

I 5 Stelle a Livorno cancellano la Rotonda intitolata a Ciampi : Arriva dal consiglio comunale dove la maggioranza è a 5 Stelle la bocciatura alla Rotonda di Ardenza, affaccio sul mare della città di Livorno, intitolata all'ex Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.La mozione proposta dal Partito democratico per l'uomo politico e livornese di nascita, morto nel 2016, non ha ottenuto l'assenso del gruppo guidato dal sindaco Filippo Nogarini (M5S), che personalmente si è astenuto, ...

