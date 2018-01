Husqvarna Vitpilen 701 | come le moto di una volta

: Vitpilen e Svartpilen stanno per arrivare dai concessionari! - insella : Vitpilen e Svartpilen stanno per arrivare dai concessionari! - NKW1978 : RT @motoreetto: Dopo averle osservate dal vivo - e aver bevuto un paio di calici - ho fatto alcune considerazioni sulle nuove conturbanti… - motoreetto : Dopo averle osservate dal vivo - e aver bevuto un paio di calici - ho fatto alcune considerazioni sulle nuove cont… - motorionline : @Husqvarna1903: in arrivo le nuove #Vitpilen e #Svartpilen [FOTO] -

(Di venerdì 26 gennaio 2018)701 è unada strada dal design essenziale che inaugura un nuovo modo di concepire ilciclismo urbano. Alimentata da un potentere monocilindrico, compatta e agile, è alla nuda essenza. I più esperti ricorderanno la versione concept presentata nel 2014, quando, a un anno dal rilancio dircycle e del suo conseguente trasferimento in Austria, il marchio svedese decise di tornare sul mercato occupando quel segmento dedicato allestradali con due nuove Concept Bike:401 e Svartpilen 401. Sempre i più attenti, inoltre, ricorderanno che a Eicma 2015rcycles presentò, per la prima, il prototipo della701, una versione dello stesso concetto declinata con unarizzazione maggiore. Ecco che, dopo l’esordio a EICMA 2017,701 nella sua versione definitiva è pronta per la produzione e per il mercato. Oggi, ...